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Минфин назвал новую минимальную цену водки

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Минфин назвал новую минимальную цену водки
Минфин назвал новую минимальную цену водки
Минимальная розничная цена водки в России может вырасти до 205-210 рублей за пол-литровую бутылку. Об этом в субботу, 14 января, заявил глава департамента по налоговой и таможенной политике министерства финансов Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

Окончательное решение, как сообщил чиновник, будет принято «в ближайшие неделю-две».

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года. Такая мера задумывалась как барьер отсечения для дешевых суррогатов. В настоящее время бутылка водки объемом 0,5 литра стоит 190 рублей. 12 января был опубликован проект приказа Минфина о повышении этого показателя до 219 рублей. Оптовая цена при этом должна вырасти с нынешних 174 рублей до 182. «Мы три года не индексировали акцизы, сейчас повысили на 20 рублей, поэтому повышается и минимальная цена», — пояснял глава ведомства Антон Силуанов.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на Гайдаровском форуме заявил, что его ведомство доработает вопрос. «Цена должна быть оптимальной, компромиссной, при которой можно и нужно обеспечить сбор акцизов в том объеме, который будет обеспечивать поступление в бюджет. С другой стороны, чтобы не было мотивации у людей покупать всякую дрянь. Поэтому эти компромиссы мы доработаем и найдем», — приводит его словам ТАСС.


Источник RNS.
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