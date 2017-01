МОЛ Профессионал

В ЕС задумались о выплате безусловного базового дохода всем европейцам В ЕС задумались о выплате безусловного базового дохода всем европейцам

Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres) представила проект доклада, в котором говорится о необходимости «всерьез задуматься» о введении концепции безусловного базового дохода. Необходимость в этом, по ее мнению, обусловлена грядущей волной массовой безработицы, вызванной повсеместной роботизацией производства, пишет The Independent.



Автор проекта также указала на то, что нужно создать систему отчетности о влиянии роботов на финансовые результаты компаний. На ее основании в будущем можно будет принять решение об изменении налогообложения и взносов на социальное обеспечение граждан.



Документ был предварительно одобрен и будет вынесен на рассмотрение всех членов Европарламента в феврале. The Independent однако не уточняет, какая сумма может выплачиваться в качестве безусловного базового дохода.



В начале января Финляндия запустила двухлетний эксперимент, призванный испытать систему обязательного базового дохода. Власти страны случайным образом выбрали две тысячи безработных жителей в возрасте от 25 до 28 лет, и начали ежемесячно выдавать им по 560 евро. Эта сумма, как писала The Guardian, заменит им все социальные льготы, и даже если они найдут работу, ее продолжат выплачивать.



Безусловный базовый доход представляет собой концепцию, гарантирующую регулярную выдачу определенной суммы денег каждому члену сообщества. Она не зависит от уровня дохода или занятости отдельного человека.





