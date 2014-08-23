dor-avto.ru - АвтоДРОМ

Приветствую всех Форумчан, я не являюсь админом/владельцем сайта.
Дата запуска проекта: 14.01.2017 г.
- Заработок до 20% в сутки от вложенных средств.
Игра "Автодром
" - экономическая инвестиционная онлайн игра.
Проект создан на основании мнения наших пользователей, которых уже: 274 человек.
Мы прислушиваемся к каждому мнению и реализуем Ваши просьбы и предложения.
Наш проект создан для постоянного заработка процентов от Ваших инвестиций в проект, а также для общения, на данный момент на сайте ** пользователей которые не дадут Вам скучать, ожидая включения ускорения на трассе, и многих других действий.
Проект является средне доходным, заработок до 20% в сутки. Заработок идет в игровом режиме, с использованием игрового интерфейса, о котором подробнее опишем ниже, в других вопросах.
Уже сложился дружный коллектив, который всегда окажет помощь в любых вопросах, мы осуществляем контроль со своей стороны и предотвращаем оскорбления наших участников, уничтожаем тех, кто любит вести себя не адекватно.
О Выводах:
Вывод 1 раз в сутки без ограничений по суммам, или вложенным в проект средствам.
Комиссия на вывод (5% - на развитие проекта) + комиссия шлюза (от 0.95% до 7% в зависимости от выбранной платежной системы), номер кошелька на выбранную платежную систему задается непосредственно при заказе выплаты, информацию о Ваших реквизитах мы не храним.
Также в системе единый баланс, нет никаких разграничений: все что пополнили - можно тут же вывести. За исключением процентов от пополнения или вывода средств.
О реферальной системе:
У нас действует 1-о уровневая реферальная система, Рефералы приносят 10% от каждой суммы перехода по рядам, но зачисление на Ваш баланс происходит не сразу а постепенно, для того то бы избежать перебоев с выплатами (для Вашего же блага).
Как начать игру?
Для начала заработка Вам необходимо нажать на машину перед собой и нажать кнопку "ПРОВЕРИТЬ", система автоматически проверит возможность перехода на выбранный ряд, нельзя перемещаться только в своем ряду, перейти на ряд выше или перепрыгнуть через ряд возможно, при наличии на балансе необходимой суммы.
Перейдя на любой ряд кроме нулевого, Вы сможете получать хорошую пассивную прибыль.
В подарок вам дается машина (Зазик), с помощью которой вы можете максимум подняться до 1 ряда (0.03 коп в час). Чем лучше машина, тем больше ряд вы сможете приобрести.
Платежные системы:
Мой вклад в проект: