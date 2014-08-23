ShveDz Любитель

Имя: Ярослав Пол: Мужской Адрес: Украина (г. Харьков) Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 23.08.2014 Сообщений: 304 Благодарностей: 12 КП: 0.196

dor-avto.ru - АвтоДРОМ Приветствую всех Форумчан, я не являюсь админом/владельцем сайта.

Дата запуска проекта: 14.01.2017 г.



АвтоДРОМ



- Заработок до 20% в сутки от вложенных средств.



Игра "Автодром" - экономическая инвестиционная онлайн игра.

Проект создан на основании мнения наших пользователей, которых уже: 274 человек.

Мы прислушиваемся к каждому мнению и реализуем Ваши просьбы и предложения.



Наш проект создан для постоянного заработка процентов от Ваших инвестиций в проект, а также для общения, на данный момент на сайте ** пользователей которые не дадут Вам скучать, ожидая включения ускорения на трассе, и многих других действий.



Проект является средне доходным, заработок до 20% в сутки. Заработок идет в игровом режиме, с использованием игрового интерфейса, о котором подробнее опишем ниже, в других вопросах.



Уже сложился дружный коллектив, который всегда окажет помощь в любых вопросах, мы осуществляем контроль со своей стороны и предотвращаем оскорбления наших участников, уничтожаем тех, кто любит вести себя не адекватно.



О Выводах:

Вывод 1 раз в сутки без ограничений по суммам, или вложенным в проект средствам.



Комиссия на вывод (5% - на развитие проекта) + комиссия шлюза (от 0.95% до 7% в зависимости от выбранной платежной системы), номер кошелька на выбранную платежную систему задается непосредственно при заказе выплаты, информацию о Ваших реквизитах мы не храним.



Также в системе единый баланс, нет никаких разграничений: все что пополнили - можно тут же вывести. За исключением процентов от пополнения или вывода средств.



О реферальной системе:

У нас действует 1-о уровневая реферальная система, Рефералы приносят 10% от каждой суммы перехода по рядам, но зачисление на Ваш баланс происходит не сразу а постепенно, для того то бы избежать перебоев с выплатами (для Вашего же блага).



Как начать игру?

Для начала заработка Вам необходимо нажать на машину перед собой и нажать кнопку "ПРОВЕРИТЬ", система автоматически проверит возможность перехода на выбранный ряд, нельзя перемещаться только в своем ряду, перейти на ряд выше или перепрыгнуть через ряд возможно, при наличии на балансе необходимой суммы.

Перейдя на любой ряд кроме нулевого, Вы сможете получать хорошую пассивную прибыль.









Платежные системы:







Мой вклад в проект:

Дата запуска проекта: 14.01.2017 г.- Заработок до 20% в сутки от вложенных средств.Игра "" - экономическая инвестиционная онлайн игра.Проект создан на основании мнения наших пользователей, которых уже: 274 человек.Мы прислушиваемся к каждому мнению и реализуем Ваши просьбы и предложения.Наш проект создан для постоянного заработка процентов от Ваших инвестиций в проект, а также для общения, на данный момент на сайте ** пользователей которые не дадут Вам скучать, ожидая включения ускорения на трассе, и многих других действий.Проект является средне доходным, заработок до 20% в сутки. Заработок идет в игровом режиме, с использованием игрового интерфейса, о котором подробнее опишем ниже, в других вопросах.Уже сложился дружный коллектив, который всегда окажет помощь в любых вопросах, мы осуществляем контроль со своей стороны и предотвращаем оскорбления наших участников, уничтожаем тех, кто любит вести себя не адекватно.Вывод 1 раз в сутки без ограничений по суммам, или вложенным в проект средствам.Комиссия на вывод (5% - на развитие проекта) + комиссия шлюза (от 0.95% до 7% в зависимости от выбранной платежной системы), номер кошелька на выбранную платежную систему задается непосредственно при заказе выплаты, информацию о Ваших реквизитах мы не храним.Также в системе единый баланс, нет никаких разграничений: все что пополнили - можно тут же вывести. За исключением процентов от пополнения или вывода средств.У нас действует 1-о уровневая реферальная система, Рефералы приносят 10% от каждой суммы перехода по рядам, но зачисление на Ваш баланс происходит не сразу а постепенно, для того то бы избежать перебоев с выплатами (для Вашего же блага).Для начала заработка Вам необходимо нажать на машину перед собой и нажать кнопку "ПРОВЕРИТЬ", система автоматически проверит возможность перехода на выбранный ряд, нельзя перемещаться только в своем ряду, перейти на ряд выше или перепрыгнуть через ряд возможно, при наличии на балансе необходимой суммы.Перейдя на любой ряд кроме нулевого, Вы сможете получать хорошую пассивную прибыль.В подарок вам дается машина (Зазик), с помощью которой вы можете максимум подняться до 1 ряда (0.03 коп в час). Чем лучше машина, тем больше ряд вы сможете приобрести.

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