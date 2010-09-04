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Gridtential для новой технологии хранения энергии привлекла $6 млн инвестиций

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Gridtential для новой технологии хранения энергии привлекла $6 млн инвестиций



Американская компания Gridtential из Санта-Клара штат Калифорния является разработчиком технологий хранения энергии, которая для этих целей привлекла $6 млн. инвестиций.

Инвесторами стали East Penn Manufacturing, Crown Battery Manufacturing, LEOCH International, и Power-Sonic.

Компания намерена использовать привлеченные средства для масштабных операций и своего развития в этой области.




Христиан Бикхус является генеральным директором компании Gridtential, которая разработала новую архитектуру батареи. Это батарея нового типа с усиленными преимуществами свинцово-кислотных батарей (низкая стоимость, безопасность, рециркулируемость, широкий диапазон рабочих температур и длительный жизненный цикл) со многими другими литиеподобными эксплуатационными характеристиками, включая быструю зарядку/разрядку с большой глубиной разряда. Технология Silicon Joule заменяет ведущую сетку внутри традиционного свинцового аккумулятора с гальванопокрытием кремниевой пластины, похожая до солнечных батарей и превышает производительность литий-ионных аккумуляторов во много раз с высокой мощностью, средней энергией и для длительной езды.

Компания лицензирует технологию и будет развертывать производство по поставкам кремниевых пластин. Также предоставит возможность производственным партнерам быстро приспособить их существующие заводы к переоснащению линий по производству батарей от 12В до 48В для своих клиентов, без капитальных вложений.




Gridtential и ее лицензионные партнеры начнут бета производство Silicon Joule батарей позже в этом году, с быстрым расширением и промышленным производством в конце 2017 года.




Gridtential является инновационной компанией, занимающаяся технологией, которая сочетает в себе высокое качество, современные технологии производства с новыми материалами и уникальным дизайном. Это батарея с удвоенной плотностью энергии, высокой эффективностью и длительным сроком службы. Компания принимает иной подход и создает недорогую и хорошую в эксплуатацию батарею.




Перевод специально для mmgp.ru


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Последний раз редактировалось bizneser; Сегодня в 16:08.
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горячие новости, инвестиции
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