OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,775 Благодарностей: 554 КП: 0.109

Турки будут давать своё гражданство при покупке недвижимости на сумму от $1 млн



Турецкая правительственная газета Ресми Газете (Resmi Gazete) опубликовала на своих страницах указ касающийся поправок в местный закон о гражданстве в обмен на крупные инвестиции в турецкую экономику и недвижимость. Указ затрагивает как частных инвесторов, так и просто физических лиц желающих обрести заветный турецкий паспорт.



Таким образом, те иностранцы, которые смогут купить в Турции жильё на сумму от 1 млн долларов США и подпишут обязательство не продавать его в течение как минимум 3-х последующих лет, то соответственно такие лица будут в состоянии подать свои документы, чтобы получить гражданства этой страны.



Кроме того, получить турецкое гражданство сможет любой иностранный инвестор, который вложит от 2 млн долларов США в основной капитал в республике. Другими словами проинвестировав, скажем открытие какого-нибудь перерабатывающего предприятия, к примеру.



Также иностранцы открывающие счета в турецких банках на общую сумму в размере от 3 млн долларов США, и которые ко всему прочему тоже подпишут обязательство пользоваться ими не менее чем в течение 3-х последующих лет, смогут беспрепятственно подавать на гражданство. А тем иностранцам кому удастся получить государственные займы этой республики также дают "зеленый свет" на получение турецкого гражданства. Сумма та же: - от 3 млн долларов США.



Те иностранцы, которые владеют в Турции компаниями и которые трудоустроили у себя от 100 человек тоже могут обращаться в государственные органы страны относительно получения турецкого гражданства.



Здесь можно отметить, что эти поправки в закон о гражданстве начали активно обсуждаться в Турции еще до начала правления нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана, который в 2014 году победил на первых прямых выборах президента в этой стране. Это только лишний раз подтверждает тезис о том, что эта тема назрела уже давно и Турция довольно сильно нуждается в притоке новых инвестиций, что особенно актуально в свете событий, которые произошли на политической арене Турции в прошлом году.



Ранее, владея в Турции недвижимостью, иностранцы должны были по 5 лет подряд запрашивать годовые виды на жительство (ВНЖ) и получив ВНЖ и жить тогда в основном в Турции. Но теперь к этим ранее действующим нормам добавляют и эту новую норму, которая напрямую связана с крупным инвестированием недвижимость республики.



И тут важно заметить, что в прошлом году Турция заняло 1 место по росту цен на жильё, но как отмечают специалисты спрос на недвижку со стороны иностранцев после напряженных событий лета прошлого года всё равно падает.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/587b6227b9743 Турецкая правительственная газета Ресми Газете (Resmi Gazete) опубликовала на своих страницах указ касающийся поправок в местный закон о гражданстве в обмен на крупные инвестиции в турецкую экономику и недвижимость. Указ затрагивает как частных инвесторов, так и просто физических лиц желающих обрести заветный турецкий паспорт.Таким образом, те иностранцы, которые смогут купить в Турции жильё на сумму от 1 млн долларов США и подпишут обязательство не продавать его в течение как минимум 3-х последующих лет, то соответственно такие лица будут в состоянии подать свои документы, чтобы получить гражданства этой страны.Кроме того, получить турецкое гражданство сможет любой иностранный инвестор, который вложит от 2 млн долларов США в основной капитал в республике. Другими словами проинвестировав, скажем открытие какого-нибудь перерабатывающего предприятия, к примеру.Также иностранцы открывающие счета в турецких банках на общую сумму в размере от 3 млн долларов США, и которые ко всему прочему тоже подпишут обязательство пользоваться ими не менее чем в течение 3-х последующих лет, смогут беспрепятственно подавать на гражданство. А тем иностранцам кому удастся получить государственные займы этой республики также дают "зеленый свет" на получение турецкого гражданства. Сумма та же: - от 3 млн долларов США.Те иностранцы, которые владеют в Турции компаниями и которые трудоустроили у себя от 100 человек тоже могут обращаться в государственные органы страны относительно получения турецкого гражданства.Здесь можно отметить, что эти поправки в закон о гражданстве начали активно обсуждаться в Турции еще до начала правления нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана, который в 2014 году победил на первых прямых выборах президента в этой стране. Это только лишний раз подтверждает тезис о том, что эта тема назрела уже давно и Турция довольно сильно нуждается в притоке новых инвестиций, что особенно актуально в свете событий, которые произошли на политической арене Турции в прошлом году.Ранее, владея в Турции недвижимостью, иностранцы должны были по 5 лет подряд запрашивать годовые виды на жительство (ВНЖ) и получив ВНЖ и жить тогда в основном в Турции. Но теперь к этим ранее действующим нормам добавляют и эту новую норму, которая напрямую связана с крупным инвестированием недвижимость республики.И тут важно заметить, что в прошлом году Турция заняло 1 место по росту цен на жильё, но как отмечают специалисты спрос на недвижку со стороны иностранцев после напряженных событий лета прошлого года всё равно падает.Специально для mmgp.ru

Думаешь, куда инвестировать? На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro __________________