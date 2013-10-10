Турки будут давать своё гражданство при покупке недвижимости на сумму от $1 млн

Турецкая правительственная газета Ресми Газете (Resmi Gazete) опубликовала на своих страницах указ касающийся поправок в местный закон о гражданстве в обмен на крупные инвестиции в турецкую экономику и недвижимость. Указ затрагивает как частных инвесторов, так и просто физических лиц желающих обрести заветный турецкий паспорт.
Таким образом, те иностранцы, которые смогут купить в Турции жильё на сумму от 1 млн долларов США и подпишут обязательство не продавать его в течение как минимум 3-х последующих лет, то соответственно такие лица будут в состоянии подать свои документы, чтобы получить гражданства этой страны.
Кроме того, получить турецкое гражданство сможет любой иностранный инвестор, который вложит от 2 млн долларов США в основной капитал в республике. Другими словами проинвестировав, скажем открытие какого-нибудь перерабатывающего предприятия, к примеру.
Также иностранцы открывающие счета в турецких банках на общую сумму в размере от 3 млн долларов США, и которые ко всему прочему тоже подпишут обязательство пользоваться ими не менее чем в течение 3-х последующих лет, смогут беспрепятственно подавать на гражданство. А тем иностранцам кому удастся получить государственные займы этой республики также дают "зеленый свет" на получение турецкого гражданства. Сумма та же: - от 3 млн долларов США.
Те иностранцы, которые владеют в Турции компаниями и которые трудоустроили у себя от 100 человек тоже могут обращаться в государственные органы страны относительно получения турецкого гражданства.
Здесь можно отметить, что эти поправки в закон о гражданстве начали активно обсуждаться в Турции еще до начала правления нынешнего президента Турции Реджепа Эрдогана, который в 2014 году победил на первых прямых выборах президента в этой стране. Это только лишний раз подтверждает тезис о том, что эта тема назрела уже давно и Турция довольно сильно нуждается в притоке новых инвестиций, что особенно актуально в свете событий, которые произошли на политической арене Турции в прошлом году.
Ранее, владея в Турции недвижимостью, иностранцы должны были по 5 лет подряд запрашивать годовые виды на жительство (ВНЖ) и получив ВНЖ и жить тогда в основном в Турции. Но теперь к этим ранее действующим нормам добавляют и эту новую норму, которая напрямую связана с крупным инвестированием недвижимость республики.
И тут важно заметить, что в прошлом году Турция заняло 1 место по росту цен на жильё, но как отмечают специалисты спрос на недвижку со стороны иностранцев после напряженных событий лета прошлого года всё равно падает.
Специально для mmgp.ru
https://text.ru/antiplagiat/587b6227b9743