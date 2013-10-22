Ksunchik Любитель

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Как энергетические вампиры влияют на продвижение в жизни и карьере? Как энергетические вампиры влияют на продвижение в жизни и карьере?



Хотелось бы обсудить с вами тему «энергетические вампиры»,

кто они такие и как они мешают нам в продвижении и саморазвитии в жизни и в работе?

Начнем с того, кто же вообще такие, эти так называемые энергетические вампиры?



Энерговампиры – это просто люди, насильно отбирающие чужую энергию.

Энергетических вампиров можно поделить на два типа: на тех, кто не подозревает о своем состоянии, и на тех, кто намеренно «питается» от окружающих.

Первый тип не настолько угрожает обществу. По сути, любой человек может нечаянно стать энерговампиром, сам того не сознавая. Ведь каждый из нас порой испытывает энергетическое голодание, например, в периоды болезни, в стрессовых ситуациях, на работе. При этом часть «голодных» восстанавливают свои силы на природе, а другие бессознательно откачивают энергию у всех, кто подвернулся под руку.

Вторая категория гораздо опаснее. Вокруг таких людей всегда словно сгущается некий туман агрессии и негатива. Они преднамеренно высасывают жизненные силы у окружающих. Лишь тогда, когда подобные типы получают желаемое, они начинают чувствовать себя заметно лучше, делаются улыбчивыми, нарочито вежливыми и доброжелательными.







Энергетические вампиры нас окружают повсюду!

Энергетические вампиры проживают во многих семьях. Например, ревнивец является энерговампиром. Своим изматывающим недоверием и подозрительностью он высасывает силы у объектов своей «любви». Часто отношения между тещей и зятем, между невесткой и свекровью оказываются ничем иным, как общением вампира и его жертвы. И так далее.





Основные признаки энергетического вампиризма

После общения с некоторыми людьми у вас возникает беспричинная раздражительность, резко падает настроение, куда-то деваются все силы? Хочется буквально плакать и биться головой об стену? Скорее всего, вами попользовался энергетический вампир. Но как отличить его от нормально человека? И, наконец, как безопасно общаться с энергетическим вампиром?

Главная отличительная черта таких людей – то, что они всегда выводят из себя собеседников. Причем поводом для этого может послужить любая ерунда. А еще, эти подобные типы даже могут занять у вас денег и долго не отдавать, пичкая обещаниями и наслаждаясь вашим беспомощным гневом.

Замечено: энергетические вампиры обожают часами разговаривать по телефону. Причем сходу «грузят» нескончаемыми личными проблемами. Этот диалог напоминает монолог ни о чем, но после него на собеседника наваливается груз душевной подавленности, случаются нервные срывы. Отвязаться от энергетического вампира воспитанному человеку сложно: начинаются обиды. Лучше просто сослаться на плохую связь и отключиться.

Энергетическому вампиру важно вывести человека из равновесия. Например, прикрываясь тем, что он что-то не понимает, он будет донимать своего наставника вопросами и ошибками, совершенно не будет прислушиваться к его объяснениям, игнорировать его помощь, добиваясь только того, чтобы человек, уставший и раздраженный от объяснений, вышел из себя. Про таких людей говорят, что проще сделать самому, чем объяснить.



Как же все-таки защититься от энерговампира?

Если среди вышеназванных примеров и характеристик вы узнали родственника, друга, коллегу или даже любимого человека, то что же вам тогда делать?

Во-первых, важно помнить, что энергетические вампиры не могут забрать энергию у человека, который находится в спокойном, уравновешенном состоянии. Именно для этого они стараются вызвать негативные эмоции. Если в такой ситуации человек сможет остаться спокойным, он избежит участи жертвы, поэтому никогда не надо раздражаться, контактируя с этим человеком.

Во-вторых, что, возможно, куда сложнее, необходимо удерживать такие свои эмоции, как жалость и сострадание.







В-третьих, с энергетическим вампиром лучше совсем не общаться. Особенно, если этот человек неприятен и неинтересен.

В-четвертых, если у вас нет возможности избегнуть разговора с такой личностью, то следует стараться воспринимать все с юмором

В-пятых, особенно важно контролировать себя тогда, когда человек ослаблен проблемами, болезнями, тревогами.



Ну и наконец, как же защититься от энергетического вампира на работе?

Иногда на работе нам приходится общаться с людьми, после разговора с которыми мы чувствием себя так, словно из нас выпили все соки. И подобные люди – не обязательно наши непосредственные начальники. Они могут быть кем угодно, и мы можем общаться с ними всего несколько минут, иногда даже один раз в течении дня в курилке, но результат остается неизменным. И если он повторяется снова и снова, то сомнений быть не может – рядом с вами появился самый настоящий энергетический вампир.







1. Энергетический вампир — ваш начальник

Его методы очень просты: он вызывает вас к себе, устраивает разнос, начиная укорять вас плохо сделанной работой или даже скорым увольнением, в результате чего вы у вас невольно происходит мощнейший энергетический выброс. Всю эту энергию вампир тот час заберет в себя, чтобы успокоиться, улыбнуться и «простив вас», разрешить вам уйти. А большего ему и не нужно, ведь он вызывал вас только для того, чтобы подпитаться.







2. Энергетический вампир – коллега, с которым вы делите один кабинет

Распознать его можно по тяжелому взгляду и по тому, что он обязательно уже сделал все, чтобы ваши столы стояли так, чтобы вы сидели к нему спиной, в то время как он обращен к вам лицом. Он начинает «кормиться» только тогда, когда вы с головой погружаетесь в работу, забыв обо всем остальном. А вы думали, что это работа забирает у вас так много сил? Так вот, вы ошиблись, потому что любимая и интересная работа наоборот заряжает нас силами, а не лишает их.







3. Энергетический вампир – человек, встречи с которым всегда «случайны»

Этот человек подходит вам при малейшем удобном случае, а как же – ведь он считает себя вашим близким приятелем, да и вы придерживаетесь того же мнения, хоть если спросить вас, чем он вам симпатичен, вы не найдете что ответить. Обычная его манера воздействия – пошутить, рассказать анекдот, обсудить вчерашнее кино или напротив, заставить вас расстроится и пожаловаться на жизнь. Неважно какими будут ваши эмоции, в любом случае, горюя или смеясь, вы невольно начнете выплескивать из себя энергию, которой он не упустит случая воспользоваться.













Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта статья, и прочитав ее вы много полезного для себя выделите.

Хотелось бы пожелать всем добра, успехов и процветания! Будьте осторожны, не попадайтесь воздействию на вас энергетических вампиров!

Жду ваших комментариев по данной теме! Хотелось бы обсудить с вами темукто они такие и как они мешают нам в продвижении и саморазвитии в жизни и в работе?Начнем с того, кто же вообще такие, эти так называемые энергетические вампиры?– это просто люди, насильно отбирающие чужую энергию.Энергетических вампиров можно поделить на два типа: на тех, кто не подозревает о своем состоянии, и на тех, кто намеренно «питается» от окружающих.Первый тип не настолько угрожает обществу. По сути, любой человек может нечаянно стать энерговампиром, сам того не сознавая. Ведь каждый из нас порой испытывает энергетическое голодание, например, в периоды болезни, в стрессовых ситуациях, на работе. При этом часть «голодных» восстанавливают свои силы на природе, а другие бессознательно откачивают энергию у всех, кто подвернулся под руку.Вторая категория гораздо опаснее. Вокруг таких людей всегда словно сгущается некий туман агрессии и негатива. Они преднамеренно высасывают жизненные силы у окружающих. Лишь тогда, когда подобные типы получают желаемое, они начинают чувствовать себя заметно лучше, делаются улыбчивыми, нарочито вежливыми и доброжелательными.Энергетические вампиры проживают во многих семьях. Например, ревнивец является энерговампиром. Своим изматывающим недоверием и подозрительностью он высасывает силы у объектов своей «любви». Часто отношения между тещей и зятем, между невесткой и свекровью оказываются ничем иным, как общением вампира и его жертвы. И так далее.После общения с некоторыми людьми у вас возникает беспричинная раздражительность, резко падает настроение, куда-то деваются все силы? Хочется буквально плакать и биться головой об стену? Скорее всего, вами попользовался энергетический вампир. Но как отличить его от нормально человека? И, наконец, как безопасно общаться с энергетическим вампиром?Главная отличительная черта таких людей – то, что они всегда выводят из себя собеседников. Причем поводом для этого может послужить любая ерунда. А еще, эти подобные типы даже могут занять у вас денег и долго не отдавать, пичкая обещаниями и наслаждаясь вашим беспомощным гневом.Замечено: энергетические вампиры обожают часами разговаривать по телефону. Причем сходу «грузят» нескончаемыми личными проблемами. Этот диалог напоминает монолог ни о чем, но после него на собеседника наваливается груз душевной подавленности, случаются нервные срывы. Отвязаться от энергетического вампира воспитанному человеку сложно: начинаются обиды. Лучше просто сослаться на плохую связь и отключиться.Энергетическому вампиру важно вывести человека из равновесия. Например, прикрываясь тем, что он что-то не понимает, он будет донимать своего наставника вопросами и ошибками, совершенно не будет прислушиваться к его объяснениям, игнорировать его помощь, добиваясь только того, чтобы человек, уставший и раздраженный от объяснений, вышел из себя. Про таких людей говорят, что проще сделать самому, чем объяснить.Если среди вышеназванных примеров и характеристик вы узнали родственника, друга, коллегу или даже любимого человека, то что же вам тогда делать?важно помнить, что энергетические вампиры не могут забрать энергию у человека, который находится в спокойном, уравновешенном состоянии. Именно для этого они стараются вызвать негативные эмоции. Если в такой ситуации человек сможет остаться спокойным, он избежит участи жертвы, поэтому никогда не надо раздражаться, контактируя с этим человеком.что, возможно, куда сложнее, необходимо удерживать такие свои эмоции, какс энергетическим вампиром лучше совсем не общаться. Особенно, если этот человек неприятен и неинтересен.если у вас нет возможности избегнуть разговора с такой личностью, то следует стараться воспринимать все с юморомособенно важно контролировать себя тогда, когда человек ослаблен проблемами, болезнями, тревогами.Иногда на работе нам приходится общаться с людьми, после разговора с которыми мы чувствием себя так, словно из нас выпили все соки. И подобные люди – не обязательно наши непосредственные начальники. Они могут быть кем угодно, и мы можем общаться с ними всего несколько минут, иногда даже один раз в течении дня в курилке, но результат остается неизменным. И если он повторяется снова и снова, то сомнений быть не может – рядом с вами появился самый настоящий энергетический вампир.Его методы очень просты: он вызывает вас к себе, устраивает разнос, начиная укорять вас плохо сделанной работой или даже скорым увольнением, в результате чего вы у вас невольно происходит мощнейший энергетический выброс. Всю эту энергию вампир тот час заберет в себя, чтобы успокоиться, улыбнуться и «простив вас», разрешить вам уйти. А большего ему и не нужно, ведь он вызывал вас только для того, чтобы подпитаться.Распознать его можно по тяжелому взгляду и по тому, что он обязательно уже сделал все, чтобы ваши столы стояли так, чтобы вы сидели к нему спиной, в то время как он обращен к вам лицом. Он начинает «кормиться» только тогда, когда вы с головой погружаетесь в работу, забыв обо всем остальном. А вы думали, что это работа забирает у вас так много сил? Так вот, вы ошиблись, потому что любимая и интересная работа наоборот заряжает нас силами, а не лишает их.Этот человек подходит вам при малейшем удобном случае, а как же – ведь он считает себя вашим близким приятелем, да и вы придерживаетесь того же мнения, хоть если спросить вас, чем он вам симпатичен, вы не найдете что ответить. Обычная его манера воздействия – пошутить, рассказать анекдот, обсудить вчерашнее кино или напротив, заставить вас расстроится и пожаловаться на жизнь. Неважно какими будут ваши эмоции, в любом случае, горюя или смеясь, вы невольно начнете выплескивать из себя энергию, которой он не упустит случая воспользоваться.Дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта статья, и прочитав ее вы много полезного для себя выделите.Хотелось бы пожелать всем добра, успехов и процветания! Будьте осторожны, не попадайтесь воздействию на вас энергетических вампиров!Жду ваших комментариев по данной теме!

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