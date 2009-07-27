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Потенциальный госсекретарь США владеет акциями Яндекса

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Старый Сегодня, 15:43
#1
Любитель
 
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
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Потенциальный госсекретарь США владеет акциями Яндекса
Любопытная новость прилетела на этой неделе из Соединенных Штатов. Оказывается, Рекс Тиллерсон, протеже Дональда Трампа на посту государственного секретаря США, пребывает в статусе действующего акционера российской поисковой системы Яндекс.

По оценкам американского канала NBC News, Тиллерсону принадлежат акции Yandex NV на сумму не более 15 тыс. долларов. Деньги не бог весть какие, но для кого-то сам этот факт может быть очень и очень знаковым. Впрочем, политику мы выносим за скобки…

Справедливости ради необходимо отметить, что в портфеле ценных бумаг Рекса Тиллерсона акции Яндекса занимают не самую значительную часть. В нем, к примеру, также имеются акции китайских IT-гигантов Baidu и Alibaba – на общую сумму в 360 тыс. у.е. Ключевым же активом будущего госсекретаря США являются ценные бумаги нефтяной корпорации ExxonMobil. По мнению того же канала, их текущая рыночная стоимость оценивается в 200 млн. долларов!

Если кандидатуру Рекса Тиллерсона все-таки утвердят в качестве госсекретаря США (к этому все идет), то он пообещал в течение 90 дней с момента назначения на пост избавиться от собственности в 156 компаниях по всему миру. В том числе и от доли в Яндексе…

Источник: www.cy-pr.com
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