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Эксперты назвали самый доходный актив 2017 года

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Эксперты назвали самый доходный актив 2017 года
Большинство экономистов и управляющих активами полагают, что наибольший доход в 2017 году принесут вложения в акции

Forbes попросил 20 экономистов, аналитиков и портфельных управляющих из российских и международных инвестиционных компаний назвать актив, который, по их мнению, принесет инвесторам наибольший доход в 2017 году. 14 опрошенных экспертов упомянули акции российских или иностранных компаний в своих ответах. В девяти комментариях есть облигации, еще в трех — драгоценные металлы.

Индекс ММВБ достигнет 2570 пунктов, то есть прибавит более 15% к текущему уровню, уверен руководитель направления анализа отраслей и рынков капитала Промсвязьбанка Евгений Локтюхов. Согласно официальному прогнозу инвестиционной компании «АТОН» индексы РТС, MSCI Russia и ETF – VanEck Vectors Russia ETF могут вырасти на 20%.

«Даже после роста в 2015 и 2016 годах в среднем по 25%, рынок акций остается дешевым. Поддержку будут оказывать высокие дивиденды, восстановление экономики, рост интереса населения на фоне снижающихся доходностей по другим инструментам (в том числе по депозитам) и стабильность валюты», — перечисляет начальник управления по инвестиционным продуктам «КИТ Финанс Брокер» Юрий Архангельский. Инвесторы в акции увидят положительный рост экономик впервые за последние три года, подчеркивает главный экономист по России и СНГ «Ренессанс Капитала»
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