Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,167 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Bitholding - bitholding.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:33
#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 41,429
Благодарностей: 8,456
Записей в блоге: 8

награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Bitholding - bitholding.net
Я не админ,тема создана на условиях листинга.



Старт 14 января

Цитата:
Биткоин-это одна из самых непонятных явлений в мире. Некоторые люди думают, что это деньги, другие думают, что это платежная система, многие видят его в качестве протокола, и тупо вижу как финансовой пирамиды.

Все мы знаем, что биткоин-это игра-чейнджер. Криптовалюты вызвала большой ненасильственной революции в мире никогда не видел. Что было нормально изживает. Что было централизовано сейчас децентрализуется.

Биткоин, в той или иной форме, здесь остаться. Мы хотим продвигать биткоин революцию в популярной культуре. Мы первый удвоитель распространяется ветеран группы предпринимателем. Ориентирована на ускорение цифровой валюты ЭКО-системы. Мы хотим, чтобы это был первый фонд, который фокусируется исключительно на децентрализованных приложений биткойн-протокола. Мы только платформу, чтобы дать возможность присоединиться к нашей системе со всеми и принять участие в этой платформе. Как предприниматели, так и инвесторы начали серьезнее относиться к Биткоину, и сетей, как BitHolding идеально будет сделать это намного легче присоединиться к нашей платформе. BitHolding не является официальной фонда, поэтому Биткойны кружил от одного инвестора к другому.
Планы:
2% в час на 100 часов
Реф.программа 13%
Принимает биткойн.
Минимум 0.01 BTC

62f6986f205639306a7d50bd8d8be666a3c73597ce739867a6 07734b576ddcc5
329jjeF9es17bFPwpGUXSYfQ3DgyMEcorb
0.04884 BTC

Посмотреть

Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Ваши решения-Ваша ответственность.
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

Bananafund. Успей купить кусок компании. Мой кусок 15BTC
Меняю PM , WMZ , AdvCash
Оплаченная реклама: свободно
Последний раз редактировалось polaks; Сегодня в 15:54.
polaks вне форума  
Старый Сегодня, 15:45
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2013
Сообщений: 68
Благодарностей: 8
КП: 0.000
ssl на 3 месяца, план нереальный
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_2017-01-15_14-43-17.png Просмотров: 9 Размер: 48.6 Кб ID: 176717  
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
kenny1024 на форуме  
Старый Сегодня, 15:45
#3
Профессионал
 
Имя: Kell
Пол: Мужской
Адрес: Україна
Регистрация: 23.10.2010
Сообщений: 1,375
Благодарностей: 610
КП: 0.000
Re: Bitholding - bitholding.net
Что за скрипт?
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?
kelltrach на форуме  
Старый Сегодня, 15:51
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 4,939
Благодарностей: 3,064
КП: 0.074
Re: Bitholding - bitholding.net
Цитата:
Сообщение от polaks Посмотреть сообщение
Старт 15 января
Если верить статистике, то у первых уже 18 выплат, значит старт был 14 января
__________________
На правах рекламы: Думаешь, куда инвестировать?

GQ BLOG MONITOR возврат потерь в хайпах - RCB от 110% | RobinHood-14%
Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!|Fairmonitor.com - Уникальный банк-мониторинг!
Alexvv11 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар LSasha
Рубль сходил ниже 49 руб./$
От LSasha в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Ratatara
Сбербанк снизил процентные ставки по кредитам
От Ratatara в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар ~XG~
Конкурс "Веселый скамопад!" (призовой фонд 100$ от cryptonus.com)
От ~XG~ в разделе «Конкурсы для HYIP инвесторов»
Аватара нет
Система Online-money
От DECIDE в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар pilot10
Evolution исчез вместе с $50 млн пользователей
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
128zone - www.128zone.com
От Henry в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube