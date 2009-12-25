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Третий Satoshi Roundtable соберет лидеров криптовалютного сообщества

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Имя: Владимир
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Третий Satoshi Roundtable соберет лидеров криптовалютного сообщества
Третье по счету ежегодное мероприятие под названием Satoshi Roundtable пройдет в январе в секретном месте в Северной Америке и соберет около ста признанных лидеров биткоин- и блокчейн-индустрии.

Среди приглашенных на 2-дневное мероприятие можно назвать такие имена, как Адам Бэк (Blockstream), Патрик Берн (Overstock / T0), Эрик Ворхес (Shapeshift), Роджер Вер (Bitcoin.com), разработчики Bitcoin Core Питер Тодд и Эрик Ломброзо.

Также ожидается участие представителей таких компаний и проектов, как Augur, Bitfury, Bitstamp, Bitt, Bitgo, Civic, Decentral, ConsensSys, Ledger, Open Bazaar, C4, Polychain, Civic, Storj, Ethereum, Dash, Bitfinex, Circle, Monero, Genesis Mining, Netki, Unsung, Align Commerce и Veriblock. Получили приглашение на ритрит топ-менеджеры Fidelity Investments и IBM, представители Всемирного банка.


Одной из тем встречи станет вопрос регулирования криптовалют – модератором дискуссии будет исполнительный директор Coin Center Джерри Бритто, а среди выступающих заявлены американский конгрессмен Синтия Ламмис, Алан Кон из Blockchain Alliance, исполнительный директор Bitcoin Foundation Лью Клаасен, Саймон Диксон из BnkToTheFuture, профессор Принстонского университета Эмин Гюн Сирер.

В целом же, несмотря на звездный состав, Satoshi Roundtable своим форматом, безусловно, отличается от других мероприятий. В частности, организаторы, хотя и предлагают несколько программных выступлений, отказались от привычных для большинства конференций тематических потоков, предлагая вместо этого более широкие дискуссии с участием гостей и органический контент всего мероприятия.

«Здесь каждый может быть спикером, поэтому мы не проводим разграничений между присутствующими. Кресла будут расположены кругами, и направлении дискуссий будут определять сами группы, исходя из того, что им кажется наиболее важным», — написал в своем блоге на LinkedIn организатор мероприятия Брюс Фентон, член правления Bitcoin Foundation и исполнительный директор Atlantic Financial.
По его словам, это позволит участникам чувствовать себя более комфортно и более быстро присоединяться к дискуссиям.

По уже сложившейся традиции участие в Satoshi Roundtable возможно только по инвайтам, которые, как правило, направляются основателям или высшему руководству стартапов, топ-менеджерам ориентированных на блокчейн компаний и корпораций, активным инвесторам, разработчикам, ученым и известным евангелистам биткоина и лежащих в его основе технологий.

Напомним, на прошлогоднем Satoshi Roundtable значительное внимание было уделено вопросу консенсуса вокруг увеличения размера блока в сети биткоина.

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Метки
биткоин, криптовалюта
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