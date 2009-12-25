Андреас Антонопулос: “Не впадайте в истерику, придержите биткойны”

На текущей неделе известный биткойн-энтузиаст Андреас Антонопулос был гостем радио-программы Bitcoin Knowledge Podcast Трэйса Майера, в рамках которой эксперты индустрии обсудили текущее положение Биткойна и перспективы его развития. Ближе к концу дискуссии, Антонопулос подчеркнул, что Биткойн сейчас — сильнее, чем когда бы то ни было, по многим показателям.
Антонопулос отметил, что паника, по большей части, нагнетается СМИ и недобросовестными членами сообщества, преследующими собственные цели, в особенности когда речь идет о колебаниях курса, масштабировании или размере блока. Антонопулос призвал членов сообщества не впадать в сектантство, и невзирая на разногласия и потрясения, вернуться к истокам технологии, так как “драматические действа отвлекают от прогресса”.
Среди захватывающих разработок, стоящих на пороге реализации, Антонопулос отметил TumbleBit , сеть Lightning, протокол Segregated Witness и решение Mimblewimble.
Антонопулос призвал сообщество не поддаваться на провокации, вспомнить о том, что миллионы людей во всем мире по-прежнему лишены банковского сервиса, поэтому нет смысла обращать внимание на временные потрясения. “Не впадайте в истерику, придержите биткойны”,— подчеркнул он.
Источник:bitcoin.kn