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К концу года число безработных во всем мире превысит 200 миллионов – МОТ

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Старый Сегодня, 15:18
#1
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Имя: Сергей
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К концу года число безработных во всем мире превысит 200 миллионов – МОТ
В 2017 году число официально безработных людей во всем мире увеличится на 3,4 миллиона человек и достигнет 201 миллиона.
В 2018 году безработными могут стать еще 2,7 млн человек.

“Причиной такого положения на рынке труда является отчасти то, что темпы роста численности людей работоспособного возраста опережают темпы создания новых рабочих мест. При этом в мире стремительно растет число трудящихся бедняков”, – сказано в новом докладе Международной организации труда (МОТ) о занятости в мировом масштабе, сообщает Центр новостей ООН. Авторы доклада сообщают, что в Европе и Северной Америке безработица не уменьшается и по сравнению с докризисным уровнем остается крайне высокой. А в Западной Европе число безработных продолжает расти.

Представляя доклад, глава МОТ Гай Райдер также отметил, что в целом в мире по-прежнему наблюдается низкий экономический рост, а результаты этого роста ощущают не все. “Это создает тревожную ситуацию в глобальной экономике, которая теряет способность генерировать достаточное количество рабочих мест, не говоря уже об их качестве.

По-прежнему под угрозой находятся многие формы трудовой деятельности. Нет ощутимого прогресса в обеспечении людей достойной и хорошо оплачиваемой работой”, – сказал Райдер. Эксперты также МОТ прогнозируют, что в ближайшие два года число трудящихся бедняков, которые получают за свой труд не больше трех долларов и 10 центов в день, увеличится на пять миллионов.
По материалам Зеркало Недели
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Старый Сегодня, 15:35
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 30.10.2016
Сообщений: 401
Благодарностей: 77
КП: 0.195
Re: К концу года число безработных во всем мире превысит 200 миллионов – МОТ
может это потому что подработка и шабашка проще, работа тупо на себя, налоги не надо платить и все такое..
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