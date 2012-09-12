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Авторынок России достиг "дна"
Россия по объему авторынка среди стран Европы по итогам 2016 года опустилась на пятое место с четвертого.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей на российском рынке в 2016 году упали на 11% по сравнению с 2015 годом и составили 1,42 млн. авто. Такие данные опубликовала Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).
По данным Ассоциации, автомобильный бренд Lada продолжает оставаться лидером рынка, несмотря на незначительное падение продаж на 1% (до 266,296 тыс. машин). За ним следуют Hyundai (снижение продаж на 10% – до 145,254 тыс. штук), Renault (снижение на 3% – до 117,23 тыс.), KIA (снижение на 9% – до 149,567 тыс.), Toyota (снижение на 4% – до 94,568 тыс.).
Самой продаваемой машиной за 2016 год в России стала Hyundai Solaris (снижение продаж на 22% – до 90,38 тыс. единиц), на втором месте – Lada Granta (рост на 37% – до 87,726 тыс. автомобилей), KIA Rio (снижение на 10% – до 87,662 тыс.), Lada Vesta (рост в 19,8 раза – до 55,174 тыс.). Замыкает пятерку лидеров Volkswagen Polo (рост продаж на 5% – до 47,702 тыс. автомобилей).
По материалам Сегодня