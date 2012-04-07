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Авиакомпаниям предлагают обзавестись криптовалютой

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Авиакомпаниям предлагают обзавестись криптовалютой

Российские учёные предлагают авиакомпаниям перейти на криптовалюту.

По мнениям пермских учёных, использованием криптовалюты можно будет обеспечить высокую безопасность для конфиденциальности личных данных пассажиров, к тому же, в дальнейшем, это даст возможность для обеспечения выплат тем клиентам авиакомпании, которые имеют какие-либо вполне обоснованные претензии к перевозчикам, в частности, речь идёт о многочасовых задержках авиарейсов, отменах вылетов и др. Более того, подобный подход позволит также обеспечить и снижение издержек самих авиакомпаний, причём, в ряде случаев, сумма может оказаться весьма высокой – авиаперевозчики смогут экономить до 10% на различных издержках.

С другой стороны, в случае возникновения каких-либо конфликтов, IATA сможет самостоятельно принимать решение о мерах финансового воздействия на авиаперевозчиков, что, конечно же, является неприемлемым.
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