С виртуальных валют придется платить реальный налог

Налоговое Управление опубликовало черновик циркуляра, призванного упорядочить налогообложение сделок с криптовалютами, в том числе биткойнами и лайткойнами.
Циркуляр содержит определение «виртуальных денег» как цифровой единицы, обладающей номинальной ценностью. Она может быть использована для бартера или в целях инвестиции. «Виртуальные деньги» играют эту роль с согласия пользователей, признающих данную их ценность, они могут покупать эти цифровые единицы. Но, по Закону о Банке Израиля, виртуальная валюта не может обозначаться как «валюта» или «зарубежная валюта», и Налоговое управление будет смотреть на них, как на «актив». Их продажа будет определена, как продажа актива. Доход от их продажи будет считаться доходом от капитала и, соответственно, облагаться налогом на прирост капитала.
Торговля виртуальными валютами будет облагаться НДС, также в циркуляре рассматриваются принципы налогообложения «шахт по добыче биткойнов», и другие положения.