В Windows 10 Mobile добавят функцию шифрования карт памяти

Не секрет, что Microsoft уделяет больше внимания развитию настольной операционной системе Windows 10, но при этом забрасывать мобильную версию компания пока не собирается. В последней инсайдерской сборке Windows 10 Mobile с номером 15007 появились сразу две новых функции, одна из которых была доступна ранее, но в какой-то момент Microsoft её отключила. Речь идёт о возможности постоянного отображения экрана Glance, пока смартфон находится на зарядке. Соответствующая опция появилась в настройках, в разделе "Персонализация".
Вторым нововведением в последней сборке Windows 10 Mobile для участников программы Windows Insider стала возможность шифрования карт памяти. В первую очередь данная функция рассчитана на корпоративных клиентов.
"С выпуском сборки 15007 мы рады сообщить, что корпоративные устройства под управлением Windows 10 Mobile теперь имеют возможность шифровать SD-карты, вставленные в телефон, когда шифрование девайса включено", - говорится в описании новой функции.
Активировать шифрование устройства можно в разделе "Обновление и Безопасность". Там же доступна опция по шифрованию карты памяти, установленной внутри смартфона.
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