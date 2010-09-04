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В Великобритании появился еще один необанк

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В Великобритании появился еще один необанк

Количество необанков Великобритании пополнилось новым игроком – ClearBank. Банк получил лицензию в конце 2016 года.

ClearBank, также известный как CB Infrastructure Limited, является новым предприятием основателя и бывшего генерального директора WorldPay, проданного RBS в 2002 году, Ника Огдена.

Огден также является основателем и председателем компании платежных услуг CashFlows (бывшая Voice Commerce – Прим. Ред.).

«Мне сказали, что я серийный предприниматель, и, конечно, я был счастлив быть на передовом крае инновационных технологий», – пишет в своем профиле LinkedIn Огден.

ClearBank был создан в 2015 году и зарегистрирован в Норфолке. Его техническим директором является Эндрю Смит.

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