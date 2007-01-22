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Миллиарды Сороса против миллиардов Дракенмиллера. Чья в итоге взяла?

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Старый Сегодня, 13:25
#1
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Миллиарды Сороса против миллиардов Дракенмиллера. Чья в итоге взяла?



Известный всему миру миллиардер Джордж Сорос сделал ошибочную ставку на падение рынка акций после победы Дональда Трампа на президентских выборах состоявшихся в США, что уже принесло ему убытки в размере 1 млрд. долларов США. И это оставило хоть и не очень большую дыру в бюджете фонда его же имени, который по разным оценкам специалистов достигает суммы в размере в 30 млрд. долларов США, однако теперь его сотрудникам придётся потрудиться вдвойне, чтобы еще быстрее компенсировать эти потери.

Некоторые могут задать вопрос - почему "ещё быстрее"? Да потому что хедж-фонд "Сорос Фанд Менеджмент" (Soros Fund Management LLC) в 2016 году также одновременно смог заработать на остальных инвестициях в разных секторах рынка и соответственно уже даже частично отбив "президентские" потери Сороса. Сообщается, что за 2016 год в целом активы этого фонда выросли на 5%.

Между тем бывший партнер Сороса по этому фонду, который ходил у него когда-то в заместителях, г-н Стэнли Фримен Дракемиллер, в своих прогнозах оказался более точным, чем его бывший босс. Как пишет американское издание Уорлд Стрит Джорнел (Wall Street Journal), Стэнли рассматривал несколько сценариев хода президентских выборов в США и в итоге занял бычью позицию на американском фондовом рынке. Конечно, предвидеть, что в случае победы Трампа рынок уйдет в сильный минус, а затем резко подскочит вверх - это надо было обладать особым чутьём, но опыт и глубокие знания фондового рынка США в этот раз не подвели г-на Дракемиллера - он оказался в существенном плюсе. Его фонд "Дюкен кэпитал менеджмент" (Duquesne Capital Management) в итогам 2016 года вырос ровно 2 раза больше чем фонд г-на Сороса, то есть на 10%. Прибыль оказалась довольно существенной. Наверняка г-н Дракемиллер теперь радостно потирает руки! Расчет оказался верным.

В целом же, большинство игроков с Уолл-стрита во время недавних президентских выборов в США, несомненно, ожидали, что победа Трампа обвалит стоимость акций на фондовом рынке США и поэтому в подавляющем большинстве занимали медвежью позицию, ведь всё указывало на то, что рынок сильно просядет, победи вдруг Трамп. Однако, рынок пошел против таких предсказаний и выиграли те игроки, которые поставили на быков, лишний доказав, что иногда стоит идти против. Особенно когда мыслишь нетривиально, ведь рынок такое часто приветствует и расплачивается за это щедрой монетой. И несомненно, что прибыль считать всегда гораздо приятнее, чем такие неприятные всем убытки.
На фото выше партнеры еще вместе.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/587b3d8364a3d
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