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Ты помнишь, как всё начиналось?

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Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете).
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Старый Сегодня, 11:59
#1
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 729
КП: 0.270
Ты помнишь, как всё начиналось?
Ты помнишь как все начиналось
Все было впервые и вновь
Как строились лодки и лодки звались...

__________________
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 вне форума  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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