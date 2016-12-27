Обсуждаем привлечение инвестиций в стартапы. Подраздел "Список инвесторов" - для объявлений инвесторов, а остальные подразделы для поиска инвесторов в интернет-проекты (коллективные инвестиции в интернете). Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 11:51 Сегодня, 11:51 Сегодня, 11:00 #1 Iceman71 Интересующийся

Пол: Мужской Адрес: Москва Екатеринбург Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 27.12.2016 Сообщений: 48 Благодарностей: 17 КП: 0.000 Душеприказчик

Наш авторский продукт -"Похоронный сертификат"

Смысл проекта в том что бы максимально огородить заказчика услуг от необоснованных повышений цен и нечистоплотных операторов ритуальных услуг.

Но главная цель проекта -реформирование системы кладбищ.

Так или иначе проект создан улучшить общую атмосферу предоставления ритуальных услуг.

Принцип работы схожий с страхованием гражданской, медицинской ответственностью,а так же действующими всевозможными прижизненными договорами в ритуальной сферы.

Проект появился на основе глубоких исследований и анализа ритуальной сферы конфессиональных традиций и обрядов, и потребительского поведения был разработан похоронный сертификат.

Похоронный сертификат -это ценная бумага, имеющая несколько степеней защиты : бумага с водяными знаками, номер и серия ( серия это номер соответствующий коду региона где выпущен сертификат), голографическая наклейка дублирующая номер и серию сертификата,на сертификате изображены достопримечательности данного региона, индивидуально. Имеются также персональные данные клиента, номинал ценной бумаги,на обороте весь перечень заказываемых услуг.

Похоронный сертификат продукт ранжированный,имеет несколько номинальных стоимостей в зависимости он выбранных аксессуаров и услуг.

Проект имеет огромное социальное значение для населения и выступает гарантом спокойствия и защищенности населения в столь деликатной сфере.

Преимущества проекта для населения:

1. Приобретение услуги с фиксированной ценой и отложенной реализацией без доплат

2. Защита от инфляции и роста цен

3. Надежность сбережения инвестиций, которая обеспечивается банковской структурой

4. Простота, удобство и доступность для всех слоев населения

5. Гарантированное и своевременное получение качественных услуг

6. Единая система, контролируемая государством, работающая по принципу одного окна

7. Ликвидируется коррупционная и криминальная составляющая. Устраняются риски по потере, краже отложенных средств на ритуально-похоронные услуги



Преимущества проекта для банков и государства:

1. Регулярное пополнение бюджета РФ

2. Аккумулирование крупных сумм средств (пассивов) на длительный срок с прогнозируемым оттоком и пополнением

3. Похоронный сертификат гарантирует возврат в оборот колоссальных объемов денежных средств, находящихся в личных накоплениях у граждан РФ для получения ритуально-похоронных услуг

4. Создание подконтрольного доходного самоокупаемого бизнеса по реализации услуги

5. Создание серьезной инфраструктуры для городских и муниципальных образований

6. Создание дополнительного объема рабочих мест

7. Повышение статуса городов, в которых реализуется данная программа

8. Формирование позитивного социального имиджа государства и повышение лояльности населения



Да данный момент имеем разработанную концепцию похоронного сертификата 10 основных и 4 дополнительных вариантов.

Проведены патентные исследования и получен патент РФ № 97105 на промышленный образец.

Разработан и запатентован товарный знак -получено свидетельство РФ №567232.

Разработан информационный сайт



Для чего нужны инвестиции?

Запускаем процедуру: проспект эмиссии в ЦБ.РФ.

Признаюсь не ожидал что такая дорогая процедура: подготовка и экспертиза почти миллион рублей, а так же сам % 0,1 от суммы эмиссии мы запросили 2млрд - 2млн руб.

Заказ стартового запаса сертификатов на казенном предприятие Гознак

В общем для запуска проекта в одном регионе в среднем нужно от 30-100 млн.рублей в зависимости от цен данного региона.

Я не стану сейчас говорить о том что конечной целью является строительство в регионах присутствия- новых кладбищ газонного типа ,фактически мультикомплексов ( Своя территория, свое производство,транспорт, свой административный корпус с магазинами аксессуаров итд).

Добавлю, расчетной суммы инвестирование была цифра =190 млн рублей на регион (не берем в расчет Москву и МО. СПБ и Лен.область) расчеты ориентированы на города миллионники Казань, Екатеринбург итд.

Но так как сам сертификат является финансовым инструментом инвестирования для запуска потребуется гораздо меньше инвестиций.

Вот если вкратце Проект называется "Душеприказчикъ"Наш авторский продукт -"Похоронный сертификат"Смысл проекта в том что бы максимально огородить заказчика услуг от необоснованных повышений цен и нечистоплотных операторов ритуальных услуг.Но главная цель проекта -реформирование системы кладбищ.Так или иначе проект создан улучшить общую атмосферу предоставления ритуальных услуг.Принцип работы схожий с страхованием гражданской, медицинской ответственностью,а так же действующими всевозможными прижизненными договорами в ритуальной сферы.Проект появился на основе глубоких исследований и анализа ритуальной сферы конфессиональных традиций и обрядов, и потребительского поведения был разработан похоронный сертификат.Похоронный сертификат -это ценная бумага, имеющая несколько степеней защиты : бумага с водяными знаками, номер и серия ( серия это номер соответствующий коду региона где выпущен сертификат), голографическая наклейка дублирующая номер и серию сертификата,на сертификате изображены достопримечательности данного региона, индивидуально. Имеются также персональные данные клиента, номинал ценной бумаги,на обороте весь перечень заказываемых услуг.Похоронный сертификат продукт ранжированный,имеет несколько номинальных стоимостей в зависимости он выбранных аксессуаров и услуг.Проект имеет огромное социальное значение для населения и выступает гарантом спокойствия и защищенности населения в столь деликатной сфере.Преимущества проекта для населения:1. Приобретение услуги с фиксированной ценой и отложенной реализацией без доплат2. Защита от инфляции и роста цен3. Надежность сбережения инвестиций, которая обеспечивается банковской структурой4. Простота, удобство и доступность для всех слоев населения5. Гарантированное и своевременное получение качественных услуг6. Единая система, контролируемая государством, работающая по принципу одного окна7. Ликвидируется коррупционная и криминальная составляющая. Устраняются риски по потере, краже отложенных средств на ритуально-похоронные услугиПреимущества проекта для банков и государства:1. Регулярное пополнение бюджета РФ2. Аккумулирование крупных сумм средств (пассивов) на длительный срок с прогнозируемым оттоком и пополнением3. Похоронный сертификат гарантирует возврат в оборот колоссальных объемов денежных средств, находящихся в личных накоплениях у граждан РФ для получения ритуально-похоронных услуг4. Создание подконтрольного доходного самоокупаемого бизнеса по реализации услуги5. Создание серьезной инфраструктуры для городских и муниципальных образований6. Создание дополнительного объема рабочих мест7. Повышение статуса городов, в которых реализуется данная программа8. Формирование позитивного социального имиджа государства и повышение лояльности населенияДа данный момент имеем разработанную концепцию похоронного сертификата 10 основных и 4 дополнительных вариантов.Проведены патентные исследования и получен патент РФ № 97105 на промышленный образец.Разработан и запатентован товарный знак -получено свидетельство РФ №567232.Разработан информационный сайт http://похоронныесертификаты.рф ,на днях запустим основной сайт по России http://похоронный-сертификат.рф.Дорабатывается общероссийская электронная база. заканчиваем работу над электронной версией похоронного сертификата(проходим экспертизы). Разработана рекламная компания, проведены экспертные исследования, проведены переговоры с рядом Российских банков (Топ 10) на партнерское обслуживание, существуют договоренности с страховыми компаниями на страхование гражданской ответственности инициатора и самого продукта. Ведем переговоры с руководством ряда регионов.Для чего нужны инвестиции?Запускаем процедуру: проспект эмиссии в ЦБ.РФ.Признаюсь не ожидал что такая дорогая процедура: подготовка и экспертиза почти миллион рублей, а так же сам % 0,1 от суммы эмиссии мы запросили 2млрд - 2млн руб.Заказ стартового запаса сертификатов на казенном предприятие ГознакВ общем для запуска проекта в одном регионе в среднем нужно от 30-100 млн.рублей в зависимости от цен данного региона.Я не стану сейчас говорить о том что конечной целью является строительство в регионах присутствия- новых кладбищ газонного типа ,фактически мультикомплексов ( Своя территория, свое производство,транспорт, свой административный корпус с магазинами аксессуаров итд).Добавлю, расчетной суммы инвестирование была цифра =190 млн рублей на регион (не берем в расчет Москву и МО. СПБ и Лен.область) расчеты ориентированы на города миллионники Казань, Екатеринбург итд.Но так как сам сертификат является финансовым инструментом инвестирования для запуска потребуется гораздо меньше инвестиций.Вот если вкратце

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