Душеприказчик

Проект называется "Душеприказчикъ"
Наш авторский продукт -"Похоронный сертификат"
Смысл проекта в том что бы максимально огородить заказчика услуг от необоснованных повышений цен и нечистоплотных операторов ритуальных услуг.
Но главная цель проекта -реформирование системы кладбищ.
Так или иначе проект создан улучшить общую атмосферу предоставления ритуальных услуг.
Принцип работы схожий с страхованием гражданской, медицинской ответственностью,а так же действующими всевозможными прижизненными договорами в ритуальной сферы.
Проект появился на основе глубоких исследований и анализа ритуальной сферы конфессиональных традиций и обрядов, и потребительского поведения был разработан похоронный сертификат.
Похоронный сертификат -это ценная бумага, имеющая несколько степеней защиты : бумага с водяными знаками, номер и серия ( серия это номер соответствующий коду региона где выпущен сертификат), голографическая наклейка дублирующая номер и серию сертификата,на сертификате изображены достопримечательности данного региона, индивидуально. Имеются также персональные данные клиента, номинал ценной бумаги,на обороте весь перечень заказываемых услуг.
Похоронный сертификат продукт ранжированный,имеет несколько номинальных стоимостей в зависимости он выбранных аксессуаров и услуг.
Проект имеет огромное социальное значение для населения и выступает гарантом спокойствия и защищенности населения в столь деликатной сфере.
Преимущества проекта для населения:
1. Приобретение услуги с фиксированной ценой и отложенной реализацией без доплат
2. Защита от инфляции и роста цен
3. Надежность сбережения инвестиций, которая обеспечивается банковской структурой
4. Простота, удобство и доступность для всех слоев населения
5. Гарантированное и своевременное получение качественных услуг
6. Единая система, контролируемая государством, работающая по принципу одного окна
7. Ликвидируется коррупционная и криминальная составляющая. Устраняются риски по потере, краже отложенных средств на ритуально-похоронные услуги
Преимущества проекта для банков и государства:
1. Регулярное пополнение бюджета РФ
2. Аккумулирование крупных сумм средств (пассивов) на длительный срок с прогнозируемым оттоком и пополнением
3. Похоронный сертификат гарантирует возврат в оборот колоссальных объемов денежных средств, находящихся в личных накоплениях у граждан РФ для получения ритуально-похоронных услуг
4. Создание подконтрольного доходного самоокупаемого бизнеса по реализации услуги
5. Создание серьезной инфраструктуры для городских и муниципальных образований
6. Создание дополнительного объема рабочих мест
7. Повышение статуса городов, в которых реализуется данная программа
8. Формирование позитивного социального имиджа государства и повышение лояльности населения
Да данный момент имеем разработанную концепцию похоронного сертификата 10 основных и 4 дополнительных вариантов.
Проведены патентные исследования и получен патент РФ № 97105 на промышленный образец.
Разработан и запатентован товарный знак -получено свидетельство РФ №567232.
Разработан информационный сайт http://похоронныесертификаты.рф
,на днях запустим основной сайт по России http://похоронный-сертификат.рф.Дорабатывается
общероссийская электронная база. заканчиваем работу над электронной версией похоронного сертификата(проходим экспертизы). Разработана рекламная компания, проведены экспертные исследования, проведены переговоры с рядом Российских банков (Топ 10) на партнерское обслуживание, существуют договоренности с страховыми компаниями на страхование гражданской ответственности инициатора и самого продукта. Ведем переговоры с руководством ряда регионов.
Для чего нужны инвестиции?
Запускаем процедуру: проспект эмиссии в ЦБ.РФ.
Признаюсь не ожидал что такая дорогая процедура: подготовка и экспертиза почти миллион рублей, а так же сам % 0,1 от суммы эмиссии мы запросили 2млрд - 2млн руб.
Заказ стартового запаса сертификатов на казенном предприятие Гознак
В общем для запуска проекта в одном регионе в среднем нужно от 30-100 млн.рублей в зависимости от цен данного региона.
Я не стану сейчас говорить о том что конечной целью является строительство в регионах присутствия- новых кладбищ газонного типа ,фактически мультикомплексов ( Своя территория, свое производство,транспорт, свой административный корпус с магазинами аксессуаров итд).
Добавлю, расчетной суммы инвестирование была цифра =190 млн рублей на регион (не берем в расчет Москву и МО. СПБ и Лен.область) расчеты ориентированы на города миллионники Казань, Екатеринбург итд.
Но так как сам сертификат является финансовым инструментом инвестирования для запуска потребуется гораздо меньше инвестиций.
Вот если вкратце