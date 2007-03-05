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Negotiant.online - Верну рефбек 5О%

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Старый Сегодня, 10:17
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,330
Благодарностей: 542
КП: 0.012
Negotiant.online - Верну рефбек 5О%
Приветствую, Уважаемые форумчане!

Предлагаю рефбэк 50% в проекте Negotiant.

Условия получения рефбэка:

1. Регистрация по моей рефссылке. (Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).

2. После регистрации и пополнения счета, необходимо написать по контактам , указанным на мониторинге и сообщить название проекта, ваш логин или id, сумму пополнения и дату регистрации а также номер счета для получения рефбэка . Выплаты производятся на ПС Payeer.

3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течении 48 ч. Причем срок давности вашего депозита не должен быть более 48 ч. на момент обращения.

Все рефссылки находятся на мониторинге, ссылка в подписи.
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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