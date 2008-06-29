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Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 29.06.2008
Сообщений: 16,084
Благодарностей: 6,768
Записей в блоге: 1
КП: 0.268

награды Ветеран MMGP.RU 
Carpe Diem
Собсно, ищем серии ТБ, ТМ, Оз......
Футбол, хоккей...
Контора в основном Марбет, ставка по умолчанию 1000р
Только серии по статистике, возможны и в лайве...
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