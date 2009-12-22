Платформа для веб-сайтов с ИИ Pulpix привлекла $850 тыс.

Совестный проект Парижа и Нью-Йорка под названием Pulpix привлек $850 тыс. посевного финансирования. Это платформа для веб-сайтов на основе ИИ, которая обеспечивает персонализированные видео-рекомендации, и улучшает взаимодействие со зрителями.
Инвесторы: венчурный фонд из Нью-Йорка Studio VC, венчурная фирма Ace Capital, Чон Тан, и другие инвесторы.
Компания намерена использовать средства для увеличения своего развития продукта и приема на работу новых сотрудников.
Основанная генеральным директором Сабри Отмани и техническим директором Денисом Виларом, Pulpix предоставляет издателям и вещателям инструмент персонализации видео, который генерирует больше активности пользователей и доходы путем обмена контентом с нужной аудиторией.
Интеллектуальная панель управления компании позволяет пользователям получать понимание аудитории, управлять видеоресурсом, настраивать внешний вид, частоту и тип рекомендаций в соответствии с их потребностями, получить доступ к статистике в режиме реального времени и получить представление о просмотрах видео, потраченном времени, доходе, количестве показов, местонахождении, устройстве и многом другом.
Кроме того, с помощью аудио-распознавания и анализа мета-данных каждого видео, платформа может извлечь видео темы в определенное время в процессе просмотра видео, и понять поведение зрителя в режиме реального времени.
Стартап венчурного фонда Y Combinator, Pulpix в настоящее время работает с 50 издательствами, включая GQ France, L’Équipe и Prisma Media.
Перевод специально для MMGP.ru
Проверка уникальности