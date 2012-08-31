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Релиз альфа версии Lightning Network

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#1
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Релиз альфа версии Lightning Network

Теперь разработчики могут протестировать альфа версию Lightning Network.

Выпущенная одним из самых известных стартапов, работающих по протоколу с открытым исходным кодом микроплатежей (Сан-Франциско Lightning Labs), функциональность работает в тестовой сети биткоина, недоступной для обычных пользователей.

Цель разработчиков – сперва провести тестирование вне цепочки транзакций.

Команда Lightning Labs назвала релиз наиболее полный функциональностью Lightning Network.

Они добавили, что сборка полностью отвечает требованиям рабочей сети, в том числе возможностям открытия и закрытия каналов, а также платежей, проводимых через сеть.

Элизабет Старк, соучредитель Lightning Labs, прокомментировала:
Цитата:
«Релиз готов»
Джозеф Пун, соучредитель Lightning, один из авторов white paper, добавил:
Цитата:
«Идея заключается в том, чтобы подготовить разработчиков к запуску Lightning в блокчейне биткоина и облегчить ее интеграцию»
Команда стремится предоставить разработчикам дополнительные рекомендации.

Bitfury, Blockchain Lab, Chaincode Labs и MIT DCI также внесли свой вклад в релиз.

Сейчас разработчикам необходимо запустить ноды биткоина и протестировать разработку.

Полоса препятствий впереди


Версия не совместима с существующим кодом биткоина, поскольку она опирается на многогранное обновление, известное как SegWit, которое позволит каналам вне цепи стать более безопасными (а также включает другие долгосрочные преимущества).

В то время как большинство членов биткоин-сообщества говорят, что релиз кода станет толчком, в целом он является несколько спорным, так как лишь около 25% поддержали изменения с ноября.

Цитата:
«Мы построили этот релиз в ожидании, что решение будет все же реализовано, и я думаю, что если вы посмотрите на историю, то увидите, что уже были реализованы другие софт-форки, достигая критической массы. Тот факт, что число является стабильным сейчас, не означает, что мы не сможем достичь критической массы», —
сказала Старк

Она отметила, что данное предложение активно до 15 ноября 2017 года.

Пун и Осунтокун подчеркнули, что версия Lightning Network ограничена и менее удобна для пользователя, чем это будет с SegWit.
Цитата:
«Так или иначе, — мы готовы»
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