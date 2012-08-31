Релиз альфа версии Lightning Network

Теперь разработчики могут протестировать альфа версию Lightning Network.
Выпущенная одним из самых известных стартапов, работающих по протоколу с открытым исходным кодом микроплатежей (Сан-Франциско Lightning Labs), функциональность работает в тестовой сети биткоина, недоступной для обычных пользователей.
Цель разработчиков – сперва провести тестирование вне цепочки транзакций.
Команда Lightning Labs назвала релиз наиболее полный функциональностью Lightning Network.
Они добавили, что сборка полностью отвечает требованиям рабочей сети, в том числе возможностям открытия и закрытия каналов, а также платежей, проводимых через сеть.
Элизабет Старк, соучредитель Lightning Labs, прокомментировала:
Джозеф Пун, соучредитель Lightning, один из авторов white paper, добавил:
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«Идея заключается в том, чтобы подготовить разработчиков к запуску Lightning в блокчейне биткоина и облегчить ее интеграцию»
Команда стремится предоставить разработчикам дополнительные рекомендации.
Bitfury, Blockchain Lab, Chaincode Labs и MIT DCI также внесли свой вклад в релиз.
Сейчас разработчикам необходимо запустить ноды биткоина и протестировать разработку.
Полоса препятствий впереди
Версия не совместима с существующим кодом биткоина, поскольку она опирается на многогранное обновление, известное как SegWit, которое позволит каналам вне цепи стать более безопасными (а также включает другие долгосрочные преимущества).
В то время как большинство членов биткоин-сообщества говорят, что релиз кода станет толчком, в целом он является несколько спорным, так как лишь около 25% поддержали изменения с ноября.
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«Мы построили этот релиз в ожидании, что решение будет все же реализовано, и я думаю, что если вы посмотрите на историю, то увидите, что уже были реализованы другие софт-форки, достигая критической массы. Тот факт, что число является стабильным сейчас, не означает, что мы не сможем достичь критической массы», —
сказала Старк
Она отметила, что данное предложение активно до 15 ноября 2017 года.
Пун и Осунтокун подчеркнули, что версия Lightning Network ограничена и менее удобна для пользователя, чем это будет с SegWit.
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«Так или иначе, — мы готовы»