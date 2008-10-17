Юристы биржи Coinbase направили в суд новый иск

Юристы криптовалютной биржи Coinbase направили в окружной суд Калифорнии иск о переносе сроков слушания по заявлению Джеффри Бернса. Об этом сообщает Coindesk.
Напомним, что в декабре прошлого года адвокат Джеффри Бернс подал в окружной суд штата Калифорния исковое заявление от имени Джона Доу, обвиняющего налоговую службу в злоупотреблении процессуальными правами. Этот термин употребляется в англосаксонской юриспруденции, когда настоящий истец неизвестен или анонимен.
В своем иске адвокаты Coinbase указали, что стартап имеет полное право на то, чтобы быть заслушанным при рассмотрении иска от имени Джона Доу, так как исход дела может негативно повлиять как на саму компанию, так и отразиться на всем криптовалютном сообществе.
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«Решение вмешаться в процесс напрямую было принято по причине того что Coinbase напрямую заинтересована в сути дела и все действия могут ослабить возможность компании защитить свои интересы. В настоящее время интересы биржи представлены сторонами неадекватно», —
говорится в заявлении Coinbase.
Напомним, что в начале декабря прошлого года Федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния разрешил Федеральной налоговой службе (IRS) запрашивать данные о биткоин-транзакциях пользователей Coinbase. Речь идет о транзакциях резидентов США, совершенных ими в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2015 года. Как полагают власти, при помощи криптовалюты граждане могут уклоняться от уплаты налогов. При этом никаких доказательств совершенных через Coinbase уклонений от уплаты налогов или нарушений со стороны сервиса у властей нет.