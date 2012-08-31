Обзор Системы бюджетирования Dash
(первой децентрализованной системы управления, основанной на блокчейне)
В августе 2015 года, без громкой огласки, криптовалюта Dash запустила первую действительно работающую децентрализованную систему управления проектом. Система Бюджетированияа Dash (The Dash Budget System – DBS) строит свою работу на выделении части вознаграждения за блок (эмиссия криптовалюты, возникающая при создании новых блоков блокчейна) на проекты, направленные на поддержку сети.
Применительно к управлению известно выражение: «В чьих руках финансы – тот и диктует правила». В случае с Dash финансовые ресурсы контролируются полностью децентрализовано и автоматически распределяются блокчейном по результатам голосования операторов Мастернод (полных узлов сети Dash).
Так как с момента этого важного события прошло уже шестнадцать месяцев, я подумал, что было бы полезно сделать обзор о работе этой системы. К счастью, одним из преимуществ системы управления на базе блокчейна является то, что результаты голосования прозрачны и открыты для всеобщего обозрения, так что ни для кого не составит труда посмотреть их. Чтобы упростить задачу, я создал инструмент на моём сайте dashvotetracker.com, с помощью которого мы сможем изучить ситуацию с выдвигаемыми предложениями за все прошедшие 16 месяцев.
На момент создания этой системы бюджетирования, DASH торговался на отметке $2,60 за 1 DASH, а ежемесячное выделение бюджета (примерно 7500 DASH) равнялось на тот момент эквивалент в примерно $20000. На сегодняшний день финансирование в долларовом эквиваленте составляет свыше 83000 долларов ежемесячно (при курсе $11,10 за 1 DASH на момент написания статьи). С тех пор как существует данная финансовая система, свыше 109000 DASH было выделено на 180 проектов. Система профинансировала команду разработчиков, маркетинговые инициативы, покупку нового доменного имени и т.д.. Также она помогла задать направление развития для криптовалюты.
Давайте рассмотрим некоторые известные и не очень, но не менее важные моменты.
Самые популярные предложения
Какими были самые популярные (наибольшая активность при голосовании) предложения за всю историю существования системы бюджетирования Dash?
Увеличение максимального размера блока.
Наиболее популярное предложение за время существования DBS было выдвинуто в январе 2016 года, когда Эван Даффилд, создатель Dash, поставил на голосование вопрос об увеличении максимального размера блока блокчейна Dash. Особенно примечательно то, что в сообществе биткоин вокруг этого вопроса ведутся безрезультатные дебаты на протяжении уже многих лет. Владельцы Мастернод подавляющим количеством голосов — 2129 «за» и 18 «против» — пришли к консенсусу по этому вопросу (решили увеличить размер блока до 2Mб вместо существовавшего 1Мб) менее чем за сутки.
Торговый автомат по продаже газировки Dash N’ Drink.
Второе место занимает проект, собравший более 1800 голосов «за», — разработка торгового автомата Dash N’ Drink. Этот автомат, который может мгновенно обрабатывать платежи в валюте DASH при помощи инновационной технологии InstantSend, был представлен на Североамериканской Биткойн-Конференции в январе 2015 года. Это был первый случай использования средств из системы DBS на проект, который был предложен не командой собственных разработчиков Dash. Проект, который был представлен и управлялся одним из членов сообщества, продемонстрировал, что владельцы Мастернод готовы вкладывать средства блокчейна в любую стоящую идею, содействующую развитию Dash. Благодаря реализации проекта по созданию торгового автомата Dash N’ Drink в сообщество Dash было успешно привлечено много новых пользователей.
Зарплата для команды разработчиков.
Следующим по популярности предложением, которое возникло самым первым и остаётся активным дольше всех остальных, является предложение о зарплате команде разработчиков Dash. Это предложение подразумевает использование средств системы для самофинансирования разработки ПО Dash. В отличии от других криптовалют, которые могут рассчитывать либо на альтруизм спонсоров, либо на финансирование частными компаниями, Dash является действительно самофинансируемой системой.
Наиболее дорогостоящие проекты
На какие проекты было выделено больше всего денег в истории DBS?
Информирование общественности о Dash.
Наиболее дорогостоящим проектом, если выразить это в Dash валюте, оказался проект Информирования общественности о Dash, который был представлен на рассмотрение в первый день запуска системы DBS. Вначале на него задумывалось направить 100 повторяющихся ежемесячных платежей, но позже, после голосования, предложение было отвергнуто, хотя до этого времени по нему уже успело пройти девять платежей на общую сумму в 19 404 DASH. Эта весьма туманная и дорогостоящая идея олицетворяет первые дни существования системы DBS. В итоге, владельцы Мастернод решили, что реализация такого огромного «обобщённого» проекта – далеко не самое эффективное использование средств, и с тех пор одобрение получают только отдельные проекты с чётко прописанными задачами и целями.
Зарплата для команды разработчиков.
Зарплата для команды разработчиков занимает второе место по объёмам финансирования, и вскоре взойдёт на первое. На данный момент по этой статье прошло 16 платежей на общую сумму 18816 DASH, в связи с чем данное бюджетное предложение является самым популярным среди активных. Это предложение демонстрирует доверие владельцев Мастернод к команде разработчиков. Если бы доверие было утрачено, то остановка финансирования стала бы способом «уволить» членов команды. (Представьте, что было бы, если бы существовала возможность уволить разработчиков Биткойна!).
Проект Dash World.
Из двадцати наиболее дорогостоящих предложений только два не были выдвинуты командой разработчиков. Самый большой бюджет из них получило маркетинговое предложение Dash World (6 место в общем списке), на которое ушло 3100 DASH за 4 выплаты. Как видим, среди получивших финансирование доминируют предложения команды разработчиков Dash.
Многообразие проектов и заявителей
Несмотря на то, что проекты команды разработчиков обычно получают самое большое финансирование из DBS (см.график ниже), подавать предложения могут самые разные люди. За всю историю Dash 55 разных пользователей предложили свои проекты и 27 из них получили одобрение. Хорошим тому примером является предложение Аманды Б. Джонсон о серии маркетинговых видеороликов и предложение по спонсированию радиошоу «The Crypto Show» в Остине.
Отклонённые предложения
Кому-то может показаться, что система DBS – всего лишь возможность бесплатно получить средства DASH, но многочисленные примеры подтверждают, что это совсем не так. Из всех отправленных в сеть предложений, 46 (а это 28% от утверждённых предложений) были отвергнуты владельцами Мастернод. Большинство из них было забраковано сразу, но некоторые были отклонены со временем в результате возросшего количества отрицательных голосов. Например, в декабре 2015 года Эван Даффилд предложил трёхмесячный план по финансированию PR-кампании при помощи Transform.PR. В начале план получил одобрение и блокчейном был выдан первый платёж в сумме 1100 DASH. Однако, из-за нарастающих споров о необходимости этого проекта, сообщество Dash проголосовало против дальнейшего его развития, прежде чем состоялась вторая оплата. Эта ситуация продемонстрировала независимость владельцев Мастернод и тот факт, что ни один человек, даже сам основатель Dash, не может управлять финансовыми потоками Dash, не учитывая при этом мнение остальных.
Недостатки системы
Каждая инновация несёт в себе полезные преимущества, которые облегчают управление, но бывает, что такие преимущества содержат узкие места, которые нуждаются в последующей доработке. Децентрализованная система управления, основанная на блокчейне, которой является система DBS, ничем не отличается в этом отношении. В чём же её недостатки?
Если рассмотреть все 180 проектов, которые были предложены за всё время существования DBS, то увидим, что 98 из них были размещены двумя людьми: Эваном Даффилдом и Райаном Тейлором («babygiraffe»), финансовым директором Dash. По существу, эти предложения от всей команды разработчиков. Они составляют 54% от всех предложений, но перевес в их сторону на самом деле выражен куда больше. Суммарный бюджет на реализацию предложений составляет более чем 96000 DASH из общей суммы в 109000 DASH, которые были выделены на эти проекты, а это составляет 88% от всего Dash финансирования, когда-либо выделявшегося системой DBS. Естественно, что выделенные средства не пошли в карман только лишь этим двум лицам, бо́льшая часть суммы была распределена между различными членами команды разработчиков Dash или выплачена внешним поставщикам и подрядчикам.
Такая большая степень контроля финансов самой командой разработчиков на раннем этапе развития проекта вполне объяснима. Сразу после запуска системы DBS не существовало большого количества каких-либо существенных предложений от участников сообщества, которые могли бы быть одобрены другими его участниками. Но как бы там ни было, команда разработчиков до сих пор получает львиную долю финансирования; к примеру, в текущем месяце финансирование предложений команды разработчиков составляет около 80% от всего объёма финансирования (и возможно, что процент реально полученного финансирования в результате окажется даже выше). В защиту действующей команды надо сказать, что обычно они каждый раз ждут завершения распределения бюджета между сторонними предложениями и только после этого вносят собственные предложения на ту остающуюся часть бюджета, которая бы «сгорела» из-за недостатка предложений. В будущем, жизнеспособная экосистема Dash будет включать финансирование гораздо более широкого диапазона проектов.
Результат наиболее популярного из голосований – об увеличения размера блока – также имеет свои недостатки. Несмотря на то, что решение было принято около года назад, размер блока не был на самом деле увеличен.* По мнению команды разработчиков, для текущего незначительного объёма транзакций не обязательна немедленная модернизация. Это похоже на правду, но отсутствие контроля за фактической реализацией проектов сегодня является недостатком в управлении работой финансовой системы Dash. И хотя владельцы Мастернод могут голосовать за или против изменений в протоколе, но их реализацию так или иначе полностью доверяют команде разработчиков. Конечно, если владельцы Мастернод окажутся недовольны отсутствием прогресса, они всегда могут «уволить» разработчиков, аннулировав их зарплаты.
И если бездействие с увеличением размера блока ещё можно оправдать, то замедление с третьим в списке самых высокооплачиваемых проектов в истории DBS – интеграцией Dash в биткойнматы Lamassu – нельзя. Интеграцию, на которую было потрачено 7323,12 DASH, а это примерно 81000 долларов США на текущий момент, утвердили в декабре 2015 года и проводили в течении 12 месяцев (недавно была осуществлена последняя выплата). Согласно данному предложению предполагалось интегрировать Dash в биткойноматы Lamassu, чтобы предоставить пользователям возможность с лёгкостью обменивать фиатные деньги на DASH и наоборот. Предложение Даффилда под руководством Даниэля Диаса, вице-президента Dash по развитию бизнеса, сначала было весьма популярным и спонсировалось в течении целого года. Тем не менее, из-за промедлений и слабого контакта с сообществом результата достичь так и не удалось. Многие в сообществе Dash считают пример реализации данного проекта доказательством наличия уязвимости в существующей системе DBS, потому как было потрачено большое количество Dash и при этом не удалось получить ни реальный результат, ни привлечь кого-либо к ответственности.
Выводы
Система Бюджетирования Dash – это первая реально работающая система управления, основанная на блокчейне. За короткое время своего существования она позволила криптовалюте Dash самостоятельно создать и обеспечить достаточно большую команду разработчиков. Она также финансирует значительные маркетинговые проекты, включая канал на Youtube «Подробности о Dash» («DASH: Detailed»), который повысил узнаваемость валюты среди пользователей. По вопросу увеличения размера блока, команда мгновенно разрешила спор, который беспокоит Биткойн годами.
Устранение недостатков работы системы, которые проявились в течение первых 16 месяцев существования системы, является решающим шагом в совершенствовании функционирования Dash и DBS. На данный момент не существует механизма, который смог бы заставить пользователей, чьи предложения были одобрены, нести ответственность в случае их невыполнения, как это произошло в ситуациях с изменением размера блока и интеграцией с биткойноматами Lamassu. Хотя, теоретически, можно остановить финансирование во время выполнения проекта, но на практике владельцы Мастернод редко меняют свои предпочтения после того, как финансирование проекта было одобрено. Вот несколько вариантов того, как можно ликвидировать этот недостаток: упростить механизм остановки финансирования, ввести мультиподписи на получение финансирования, выделять которое только по результатам фактической реализации проектов и ограничить сроки реализации проектов.
Идея о полностью децентрализованной системе управления, основанной на блокчейне, ещё пару лет назад казалась несбыточной мечтой или идеей из романа писателя-фантаста Филипа Дика. Но команда Dash, воплотившая эту мечту в реальность, продолжает упорно двигаться по намеченному пути. И скорее всего другие криптовалюты и проекты также со временем пойдут по этому пути.
Дисклеймер: статья была написана владельцем Мастерноды Dash
* Примечание переводчика.
Эта статья хоть и полезна, но не является точным отражением положения вещей с Системой Бюджетирования в Даш, так как автор в некоторых вопросах рассмотрел тему всё-таки несколько поверхностно и однобоко. В частности, что касается вопроса о фактическом увеличении размера блока Dash до 2МБ — это голосование не ставило своей целью немедленную техническую реализацию (в которой в обозримой перспективе нет технической необходимости), а цель состояла в том, чтобы узнать мнение сообщества по этому вопросу с тем, чтобы как только назреет необходимость — реализовать его в максимально сжатые сроки.