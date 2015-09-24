ПАММ-счет risk/reward (140757) [Альфа-форекс]
Дата создания 26.07.2016
Валюта счета $
Опыт работы 3 года, первый памм счет, с начала открытия памма торговля велась местами системная, местами нет. После чего была проанализирована статистика работы до декабря, через торговый журнал, выявлены слабые места моего поведения на рынке, исправлены.
Оферта. вознаграждение инвестору 60% ввод/вывод 50/50($)
Минимальный период участия 1
TC.Торгую спрос и предложение на рынке, и идеологию vsa. Индикаторы, мартин, усреднение, локи, не использую.
Мани-менеджмент. Риск на сделку фиксированный 2%,тейки стараюсь держать около 6%, может больше, может меньше, по рынку. В месяц, после декабря, стало ясно что для прибыльной стратегии должно быть около 3-4 сделок в месяц чего и буду придерживаться. Пока счет находится в рабочей просадке в пределах нормы
Ликвидированных памм счетов нету.
ссылка на счет
https://my.alfaforex.com/public/pamm/view/9032
ссылка на мониторинг
https://www.myfxbook.com/members/ins...reward/1750781