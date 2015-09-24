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ПАММ-счет risk/reward (140757) [Альфа-форекс]

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Обсуждение ПАММ-счетов со сроком существования менее 1 года.
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Старый Вчера, 23:15
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 14.01.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
КП: 0.000
ПАММ-счет risk/reward (140757) [Альфа-форекс]
ПАММ-счет risk/reward (140757) [Альфа-форекс]
Дата создания 26.07.2016

Валюта счета $

Опыт работы 3 года, первый памм счет, с начала открытия памма торговля велась местами системная, местами нет. После чего была проанализирована статистика работы до декабря, через торговый журнал, выявлены слабые места моего поведения на рынке, исправлены.

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TC.Торгую спрос и предложение на рынке, и идеологию vsa. Индикаторы, мартин, усреднение, локи, не использую.

Мани-менеджмент. Риск на сделку фиксированный 2%,тейки стараюсь держать около 6%, может больше, может меньше, по рынку. В месяц, после декабря, стало ясно что для прибыльной стратегии должно быть около 3-4 сделок в месяц чего и буду придерживаться. Пока счет находится в рабочей просадке в пределах нормы

Ликвидированных памм счетов нету.
ссылка на счет
https://my.alfaforex.com/public/pamm/view/9032
ссылка на мониторинг
https://www.myfxbook.com/members/ins...reward/1750781
__________________
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insulter вне форума  
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