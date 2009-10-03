Будущее блокчейна: эксперты прогнозируют инвестиционный бум

Эксперты утверждают, что сумма банковских инвестиций инвестиций банков в технологию блокчейн на протяжении ближайших нескольких лет достигнет отметки в 400 миллионов долларов.
В дальнейший процесс развития технологии распределенного реестра станет толчком для сокращения расходов в области глобальной индустрии финуслуг на сумму в 110 миллиардов долларов. Данные цифры были получены путем проделанного анализа, компанией McKinsey.
Реальный результат, с материальной точки зрения, данной технологии можно будет увидеть уже на протяжении будущих трех лет, в то же время, её реализация должна состояться уже через пять лет.
Наибольший эффект технология получит в таких сферах, как трансграничные B2B-платежи, в которых с помощью технологии удастся добиться устранения посредников, и в торговом финансировании, в котором благодаря технологии можно будет сэкономить сумму в 14 миллиардов долларов, в связи с отходом от работы с бумажными материалами.
Помимо этого, технология оставит положительный штамп в таких сферах, как P2P-платежи, транзакции репо, вычисления производных, KYC, а также в борьбе с отмыванием денег и использованием персональных данных мошенниками.
Эксперты McKinsey выдвигают прогноз, что сумма инвестиций банков в технологию блокчейн достигнет отметки в 400 миллионов долларов уже к 2019 году.
Помимо этого, стоит отметить, что по данным McKinsey, блокчейн - «самая инновационная технология после появления интернета».
Специально для mmgp.ru