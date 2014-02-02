OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,765 Благодарностей: 554 КП: 0.109

Россияне покупают недвижимость за рубежом, чтобы эмигрировать



В 2016 году граждане России сократили свои покупки зарубежной недвижимости и на это повлиял пока еще продолжающийся кризис. И хотя покупки домов и квартир в ушедшем году продолжались, но в основном наши граждане вкладывались в покупку недорогой недвижимости в тех странах, куда уехать будет проще всего, то есть на Кипр, в Испанию, Грецию, Латвию и Португалию.



Российский портал специализирующийся на зарубежной недвижимости Prian.ru недавно опубликовал данные по итогам 2016 г. и они говорят о том, те из российских граждан (а это 23 %), кто собирается в скором времени купить недвижку за рубежом намерены навсегда покинуть Россию, либо же периодически жить заграницей и таких набирается уже 23,5 %.



Москва берет 1-е место по интересу к приобретению недвижки за границей. Питер на втором, что, впрочем, и следовало ожидать: - так было почти всегда. 32 % из тех кто думает купить себе домик или квартирку за пределами РФ - это молодежь от 25 до 34 лет.



Правда нужно сказать, что в 2016 г. интерес наших граждан к иностранной недвижке сократился почти на 5%. Хотя в Украине он упал вообще на 40%. А вот в Казахстане наоборот чуть-ли не взлет - 22%.



В топ лидеров, как и в 2015 году вошло 5 уже привычных стран и это: Испания, Болгария, Италия, ФРГ и Греция. Это туда больше всего хотят уехать жить россияне. Более всего цены упали в Греции, Черногории, Франции и на Кипре. Но есть и те из россиян, кому более всего нужна стабильность в жизни и они хотят уехать в такие страны как: США, ФРГ и Чехия.



Если же упоминать про любимую многими Испанию, то недвижка там показала рост цен за год на 2,2%, хотя надо держать в голове, что с 2008 г. цены на жилье там упали почти на 40%, то есть покупать в Испании пока еще выгодно. Да и в основном там и ищут объекты стоимостью до 100 000 Евро



А еще есть Болгария и там чуть-ли не 100% покупателей (90% если быть точнее) ищут жилье стоимостью до 50 000 Евро. Некоторые россияне хотят поймать свою птицу "тихого и уютного счастья" в Италии и 37% просят риэлторов найти для них что-то приемлемое для проживания там стоимостью до 50 000 Евро тоже.



Также россияне очень часто интересуются теми странами, которые могут предоставить им так называемые "золотые визы" и это: Греция, Кипр, Испания и Португалия. Соответственно покупая недвижку в Испании от 500 000 Евро, вы автоматом получаете вид на жительство, в Португалии это стоит - от 350 000 Евро, на Кипре - от 300 000 Евро и в Греции - от 250 000 Евро.



То есть ясно: - в основной своей массе россияне приобретают недвижимость за рубежом, чтобы рано или поздно эмигрировать туда и за последние 5 лет эмиграция у нас выросла почти в 10 раз. Почти 74 000 россиян получили вид на жительство в странах ЕС в 2015 году - то есть цифры говорят сами за себя.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/587a660cb7675 В 2016 году граждане России сократили свои покупки зарубежной недвижимости и на это повлиял пока еще продолжающийся кризис. И хотя покупки домов и квартир в ушедшем году продолжались, но в основном наши граждане вкладывались в покупку недорогой недвижимости в тех странах, куда уехать будет проще всего, то есть на Кипр, в Испанию, Грецию, Латвию и Португалию.Российский портал специализирующийся на зарубежной недвижимости Prian.ru недавно опубликовал данные по итогам 2016 г. и они говорят о том, те из российских граждан (а это 23 %), кто собирается в скором времени купить недвижку за рубежом намерены навсегда покинуть Россию, либо же периодически жить заграницей и таких набирается уже 23,5 %.Москва берет 1-е место по интересу к приобретению недвижки за границей. Питер на втором, что, впрочем, и следовало ожидать: - так было почти всегда. 32 % из тех кто думает купить себе домик или квартирку за пределами РФ - это молодежь от 25 до 34 лет.Правда нужно сказать, что в 2016 г. интерес наших граждан к иностранной недвижке сократился почти на 5%. Хотя в Украине он упал вообще на 40%. А вот в Казахстане наоборот чуть-ли не взлет - 22%.В топ лидеров, как и в 2015 году вошло 5 уже привычных стран и это: Испания, Болгария, Италия, ФРГ и Греция. Это туда больше всего хотят уехать жить россияне. Более всего цены упали в Греции, Черногории, Франции и на Кипре. Но есть и те из россиян, кому более всего нужна стабильность в жизни и они хотят уехать в такие страны как: США, ФРГ и Чехия.Если же упоминать про любимую многими Испанию, то недвижка там показала рост цен за год на 2,2%, хотя надо держать в голове, что с 2008 г. цены на жилье там упали почти на 40%, то есть покупать в Испании пока еще выгодно. Да и в основном там и ищут объекты стоимостью до 100 000 ЕвроА еще есть Болгария и там чуть-ли не 100% покупателей (90% если быть точнее) ищут жилье стоимостью до 50 000 Евро. Некоторые россияне хотят поймать свою птицу "тихого и уютного счастья" в Италии и 37% просят риэлторов найти для них что-то приемлемое для проживания там стоимостью до 50 000 Евро тоже.Также россияне очень часто интересуются теми странами, которые могут предоставить им так называемые "золотые визы" и это: Греция, Кипр, Испания и Португалия. Соответственно покупая недвижку в Испании от 500 000 Евро, вы автоматом получаете вид на жительство, в Португалии это стоит - от 350 000 Евро, на Кипре - от 300 000 Евро и в Греции - от 250 000 Евро.То есть ясно: - в основной своей массе россияне приобретают недвижимость за рубежом, чтобы рано или поздно эмигрировать туда и за последние 5 лет эмиграция у нас выросла почти в 10 раз. Почти 74 000 россиян получили вид на жительство в странах ЕС в 2015 году - то есть цифры говорят сами за себя.Специально для mmgp.ru

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