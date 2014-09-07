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Fattoria.su - Плачу рефбек 85%.

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:20
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 07.09.2014
Сообщений: 3,055
Благодарностей: 251
КП: 0.121
Fattoria.su - Плачу рефбек 85%.
Всем Привет!

Выплачиваю рефбэк 85% в проекте fattoria.su

Как получить рефбек:

1. Регистрация по моей рефссылке. Пригласивший besenok
(Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).Можно проверить при регистрации в поле " Кто вас пригласил"

2. После регистрации и пополнения счета, необходимо написать в сообщения на проекте и продублировать в л/с вк Id besenokff и сообщить название проекта, ваш логин или id, сумму пополнения и дату регистрации а также номер счета для получения рефбэка . Выплаты производятся на Payeer.

3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течении 48 ч. Причем срок давности вашего пополнения не должен быть более 24 ч. на момент обращения.

РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТЕ : http://fattoria.su/ref_15
__________________
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besenok на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:12
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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