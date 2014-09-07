Fattoria.su - Плачу рефбек 85%.

Всем Привет!
Выплачиваю рефбэк 85% в проекте fattoria.su
Как получить рефбек:
1. Регистрация по моей рефссылке. Пригласивший besenok
(Перед регистрацией необходимо почистить куки (cookies) Вашего браузера, чтобы исключить возможность вашей регистрации у другого пользователя).Можно проверить при регистрации в поле " Кто вас пригласил"
2. После регистрации и пополнения счета, необходимо написать в сообщения на проекте и продублировать в л/с вк Id besenokff и сообщить название проекта, ваш логин или id, сумму пополнения и дату регистрации а также номер счета для получения рефбэка . Выплаты производятся на Payeer.
3. Рефбек выплачивается с проектов, находящихся в разделах "Новые" либо "Платят" в течении 48 ч. Причем срок давности вашего пополнения не должен быть более 24 ч. на момент обращения.
РЕГИСТРАЦИЯ В ПРОЕКТЕ : http://fattoria.su/ref_15