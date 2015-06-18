instaDA.ru – Instada

Дата старта: 19.12.16.
Официальный ролик:
Презентация:
Как зарабатывать и привлекать партнеров в InstaDa?
В #Instagram можно зарабатывать без вложений.
Очень дешевый #сервис, аналогов которому просто нет в мире.
Вывод в топ по вашим #хештегам - Секретная ФИШКА сервиса!
Берешь фото. Делаешь описание по своей теме. Неважно какое. Подбираешь тематические тэги. типо #заработоквинтернете #млм#сетевоймаркетинг и т.п. Выкладываешь фото в Instagram.
Далее делаешь накрутку 1000 лайков на это фото. И через 5-10 часов ты в топе по всем своим хэштэгам. Вы понимаете, что это значит !? Аналогов такого сервиса просто нет во всем мире + работает партнерская программа!
Топ инстаграм – это раздел, аналогичный рекомендованным видео на ютуб. Собирает тысячи просмотров. С каждым днем все больше и больше людей хочет попадать в топ инстаграм по своим хештегам.
1000 лайков на фото будет достаточно чтобы выйти в топ инстаграм по любым тегам! А это чтобы вы понимали 15-30 рублей и 30 хэштегов будет в топе.
Маркетинг план:
Мы постарались максимально упростить маркетинг и сделать его привлекательным для наших партнеров. Ваша реферальная структура находится в разделе Мой бизнес. Маркетинг состоит из двух блоков с разными условиями. Первый блок имеет несколько статусов:
Статус: Менеджер
- активация (покупка пакета от 11$).
Доход от партнера первой линии: 3%
Доход от партнера второй линии: 10%
Мы хотим, чтобы партнеры больше взаимодействовали друг с другом и помогали друг другу. Ведь у нас есть функция "взять ссылку для регистрации у партнера" и передать ее новому партнеру.
Для перехода на новый уровень нужно привлечь в структуру 10 активированных партнеров. При этом количество активированных не обязательно первой линии, а всей структуры считается.
На заметку: вам все равно нужно развивать первую линию, т.к в дальнейшем от этого будет зависеть ваш доход.
Статус: Мастер
Доход от партнера первой линии: 2%
Доход от партнера второй линии: 15%
Для перехода на новый уровень нужно привлечь в структуру 36 активированных партнеров.
Статус: Мастер Элит
Доход от партнера первой линии: 1%
Доход от партнера второй линии: 20%
Для перехода на новый уровень нужно привлечь в структуру по 45 активированных партнеров в две ветки.
То есть у вас обязательно должно быть 2 ветки по 45 человек в каждой.
Второй блок. Здесь начинается серьезный заработок.
Статус: Звезда
Доход 10% от всей структуры, которая под вами.
Для перехода на новый уровень нужно достичь месячного оборота своей структуры от 7000$.
Статус: Diamond-1
Доход 11% от всей структуры.
Для перехода на новый уровень нужно достичь месячного оборота своей структуры от 15000$.
Статус: Diamond-2
Доход 12% от всей структуры.
Другие статусы в разработке.
Видео по маркетингу:
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Куплено подписчиков на 11$