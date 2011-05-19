Затишье перед бурей

По-настоящему мрачным и зловещим сообщением выглядит поступившая информация о том, что вчера сотни российских систем ПВО и С-400 внезапно были приведены в состояние повышенной боевой готовности по приказу президента Путина, получившего “серьезное предупреждение” от Службы внешней разведки (СВР) которое утверждало, что элементы "глубинного государства" внутри США готовятся к убийству избранного президента Дональда Трампа, зачинщиком является Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), после чего Россию обвинят в этом убийстве и это послужит поводом для начала войны с нею.
Одновременно с предупреждением СВР, президент Путин также получил предупреждение от Вилли Виммера бывшего статс-секретаря министерства обороны Германии, который заявил, что “есть сеть сопротивления против президента Трампа, что-бы не дать состоятся 20 января...и то, что произойдет в Вашингтоне, похоже будет началом войны”—тем самым заставив Путина со всей серьезностью отнестись к предупреждению СВР о возможной и реальной урозе для государства.
И как бы связывая эти два предупреждения, о по-настоящему серьезной и опасной ситуации в Америке, лауреат Пулитцеровской премии писатель и аналитик Гленн Гринвальд, опубликовал пугающую статью: "Глубинное государство идет на войну с избранным Президентом" , в котором он предупреждает, что американское “глубинное государство” “сейчас занимается в открытую боевыми действиями против законно избранного президента Дональда Трампа.”
Также следует отметить, что в начале января Трампа об опасности предупреждал и сенатор Чак Шумер говоря о том, что у ЦРУ “есть способы удара в спину”—но Трамп проигнорировал предупреждение об опасности исходящей от зачинщиков “глубинного государства”.
И смотря на то, как тысячи американских танков, бронемашин и войск продолжают перебрасываться в Европу, в этом сообщении делается вывод, что Россия четко предупреждает этих монстров, что “мы воспринимаем это как угрозу для нас и как действия, которые угрожают нашим интересам и нашей безопасности”—и что после того как избранный президент будет убит зачинщиками этого “Глубинного государства”, России ничего не остается другого, как только развязать “ад в Америке” для того, чтобы остановить сатанинскую Западную глобалистскую элиту и не дать ей уничтожить всю нашу планету.
http://vseneobichnoe.livejournal.com..._medium=social
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