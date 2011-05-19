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Затишье перед бурей

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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Старый Сегодня, 18:17
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.12.2016
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Затишье перед бурей
По-настоящему мрачным и зловещим сообщением выглядит поступившая информация о том, что вчера сотни российских систем ПВО и С-400 внезапно были приведены в состояние повышенной боевой готовности по приказу президента Путина, получившего “серьезное предупреждение” от Службы внешней разведки (СВР) которое утверждало, что элементы "глубинного государства" внутри США готовятся к убийству избранного президента Дональда Трампа, зачинщиком является Центральное разведывательное управление США (ЦРУ), после чего Россию обвинят в этом убийстве и это послужит поводом для начала войны с нею.

Одновременно с предупреждением СВР, президент Путин также получил предупреждение от Вилли Виммера бывшего статс-секретаря министерства обороны Германии, который заявил, что “есть сеть сопротивления против президента Трампа, что-бы не дать состоятся 20 января...и то, что произойдет в Вашингтоне, похоже будет началом войны”—тем самым заставив Путина со всей серьезностью отнестись к предупреждению СВР о возможной и реальной урозе для государства.

И как бы связывая эти два предупреждения, о по-настоящему серьезной и опасной ситуации в Америке, лауреат Пулитцеровской премии писатель и аналитик Гленн Гринвальд, опубликовал пугающую статью: "Глубинное государство идет на войну с избранным Президентом" , в котором он предупреждает, что американское “глубинное государство” “сейчас занимается в открытую боевыми действиями против законно избранного президента Дональда Трампа.”

Также следует отметить, что в начале января Трампа об опасности предупреждал и сенатор Чак Шумер говоря о том, что у ЦРУ “есть способы удара в спину”—но Трамп проигнорировал предупреждение об опасности исходящей от зачинщиков “глубинного государства”.

И смотря на то, как тысячи американских танков, бронемашин и войск продолжают перебрасываться в Европу, в этом сообщении делается вывод, что Россия четко предупреждает этих монстров, что “мы воспринимаем это как угрозу для нас и как действия, которые угрожают нашим интересам и нашей безопасности”—и что после того как избранный президент будет убит зачинщиками этого “Глубинного государства”, России ничего не остается другого, как только развязать “ад в Америке” для того, чтобы остановить сатанинскую Западную глобалистскую элиту и не дать ей уничтожить всю нашу планету.

http://vseneobichnoe.livejournal.com..._medium=social - источник

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DANman на форуме  
Старый Сегодня, 18:21
#2
Профессионал
 
Имя: Mihail
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.10.2011
Сообщений: 712
Благодарностей: 432
КП: 0.156
Re: Затишье перед бурей
Новость конечно жесть. Когда Клинтонша и ястребы наконец угомонятся?
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SCORPIOfx вне форума  
Старый Сегодня, 18:44
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 31.12.2016
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: Затишье перед бурей
Цитата:
Сообщение от SCORPIOfx Посмотреть сообщение
Новость конечно жесть. Когда Клинтонша и ястребы наконец угомонятся?
Как будто вы не знаете. Когда на земле останется 1 милр человек. При этом в России- 15 мил человек.
Я вообще не понимаю чего ждут люди. Пока их, их же собратья уничтожат( а часто они и сами уничтожают людей рядом).

Видео гляньте. Там ещё жёстче.

Я вообще рад, что новость не удалили. А то вдруг не экономическая новость.
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Последний раз редактировалось DANman; Сегодня в 18:48.
DANman на форуме  
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