|
Прием иностранных карт и ЯД
Здравствуйте.
Все мы знаем, что у ЯД есть возможность перевода на счет с помощью банковской карты. На неидентифицированных счетах можно принимать только российские карты, а как дело обстоит с подтвержденными идент.счетами?
Я продаю цифровые товары и большинство моих клиентов - иностранцы, многие жалуются, что нет возможности оплатить кредитной картой не пользуясь пейпалом или альтернативными ПС. По идее, это должно быть возможно, но м.б. кто-то сталкивался на практике?
И есть ли какие-то подводные камни и т.д? Правильно ли я понимаю, что средства поступают на счет в ЯД моментально (без долгих задержек)?