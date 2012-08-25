Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,099 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Прием иностранных карт и ЯД

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Yandex-Деньги Форум. Все о платежной системе Яндекс-Деньги
При поддержке
Онлайн-каталог для приема платежей - MyKassa
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:04
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.12.2016
Сообщений: 12
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Прием иностранных карт и ЯД
Здравствуйте.
Все мы знаем, что у ЯД есть возможность перевода на счет с помощью банковской карты. На неидентифицированных счетах можно принимать только российские карты, а как дело обстоит с подтвержденными идент.счетами?

Я продаю цифровые товары и большинство моих клиентов - иностранцы, многие жалуются, что нет возможности оплатить кредитной картой не пользуясь пейпалом или альтернативными ПС. По идее, это должно быть возможно, но м.б. кто-то сталкивался на практике?
И есть ли какие-то подводные камни и т.д? Правильно ли я понимаю, что средства поступают на счет в ЯД моментально (без долгих задержек)?
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!
wondering вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ВТБ24 запускает прием карт «Мир» в сети магазинов «Магнит» seter Новости в банковской сфере и страховании 1 19.09.2016 10:25
OOOPay начала прием международных карт Visa и MasterCard azeptik Новости платежных систем 2 22.03.2016 15:03
Сервис MyKassa начал прием международных карт Visa и MasterCard azeptik Новости платежных систем 0 13.07.2015 13:33
В европейских такси внедряют прием платежей с карт VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 26 06.04.2015 16:49
Прием кредитных карт для интернет-магазина (Merchant) Игорь Николаевич Биллинги 11 25.08.2012 16:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Novopashyna
10 черт успешного человека какие качества ценят руководители
От Novopashyna в разделе «Психология успеха»
Аватар hyipbabymonitor
Bitcoin Arbitraging - Tx3.co
От hyipbabymonitor в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом»
Аватар Drum13
Вдова мстит на 400 млн долларов
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар promotions
nightcapital - nightcapital.com
От promotions в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
ПАММ-счет Yur4ik:505251 (ForexTrend)
От flr09 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Сергей Ждан
Вопрос №2. Какой может или должна быть цель инвестора?
От Сергей Ждан в разделе «Инвестомания - теория и практика инвестирования»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube