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Крах биржи ShareInStock.com

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Старый Сегодня, 17:57
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Красноярск
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.02.2011
Сообщений: 13,100
Благодарностей: 17,135
КП: 0.275

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Крах биржи ShareInStock.com
Биржа ShareInStock.com закрыта уже больше двух месяцев.
Причина закрытия биржи, неплатежи в октябре 2016 года эмитента UMGHUB - это владельцы инвестиционных форумов
RusMMG
ProCapital
Profit-makeR
ANTIMMGP
В октябре они не смогли заплатить дивиденды и биржа не нашла лучшего способа, как закрыть биржу и запретить другим эмитентам платить дивиденды.
Банкротства эмитентов уже случались на бирже, но биржа при этом не закрывалась, выплачивались компенсации инвесторам, когда 100%, а когда и 50%. Ну это ладно, рабочие моменты. В ноябре биржа закрылась, якобы для изучения вопроса о влиянии банкротства эмитента на дела биржи на месяц, до 10 декабря.
Остальным эмитентам было запрещено выплачивать дивиденды, и, что тоже важно, публиковать новости на форуме ММГП. ветки биржи и всех эмитентов были закрыты. Они закрыты и сейчас.
За месяц биржа не смогла прийти к какому-то результату, а остальные эмитенты поняли, что можно и не платить дивиденды, биржа не позволяет.
Ещё через месяц бездействия оказалось, что и прочие эмитенты не прочь пройти через делистинг и никому ничего не платить.
Вчера биржа опубликовала список эмитентов, которые хотят инициировать обратный выкуп долей - ВСЕ СТО, Леди74, Totalrealty, РВХ .
Озвучено и "Вторая часть эмитентов выбрали вариант продолжать работать и выплачивать дивиденды, после того как биржа снова запустится" Но что это за эмитенты и когда биржа начнёт работу, не сообщается. А между тем уже третий месяц не платятся дивиденды, кто возместит инвесторам убытки от нерасторопности или просто нежелания работать биржи?
В октябре только UMGHUB не платил дивиденды, сейчас, уже третий месяц, ни один из 38 эмитентов не платит, а биржа этому потворствует, закрыв ввод и вывод.
Через биржу собрано более 3 млн. баксов.
Коллеги, как Вы думаете, какие цели преследует биржа ShareInStock, запрещая эмитентам выплачивать дивиденды?
Специально для MMGP.ru
__________________
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putoran на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:10
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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