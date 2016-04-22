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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Сегодня, 17:48
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#1
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Интересующийся
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Гройсман обещает наказывать, тех, кто будет платить зарплату меньше 3200 грн.
Работодатели недобросовестные, которые не выполнят решение о повышении минимальной зарплаты до 3200 гривен, по словам Гройсмана будут наказаны.
Он настаивает на важности выполнения своей инициативы о повышении минимальной зарплаты. Он в своем заявлении Горосман ссылается на то, что повышение до 3200 грн. это уже принятый закон.
Эти изменения коснулись 4 млн. украинцев, поэтому норма закона должна быть выполнена и за этим он собирается проследить лично. Гройсман отмечает, что внесенная инициатива даст возможность этим 4 млн. человек получить зарплату на уровне 3200 грн.
Бизнес, который открыто и честно выполнит требования премьера, получит с его стороны всяческую поддержку, те же представители бизнеса, которые не обеспечат минималку в размере 3200 грн. будут наказаны. Что именно будет применяться в качестве наказания Гройсман не сказал, но по всей видимости предусматриваются штрафы.
На местах созданы рабочие группы для контроля за выполнением нормы. Кроме того
Гройсман отметил, что те «непутевые» чиновники, которые намерены злоупотреблять инструментами контроля за выполнением закона и применять их для давления на бизнес, со своими креслами распрощаются.
Чтобы дополнительно создать преграды для таких злоупотреблений рабочие группы разбавлены представителями разных органов власти. Для таких комбинированных групп возможность целенаправленно совершать давление на бизнес довольно затруднительна. Во всяком случает, как кажется главе правительства, таким образом он выветрит дурь из головы чиновников.
Специально для форума mmgp
Проверка уникальности https://www.etxt.biz/antiplagiat/f2b...ae7ec109b3e27/
Последний раз редактировалось Arise; Сегодня в 17:51.
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Сегодня, 19:10
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