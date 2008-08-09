OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,762 Благодарностей: 552 КП: 0.109

В РФ жестко ограничили долговую нагрузку клиентов МФО





Федеральные СМИ России пишут, что с этого года наши власти упростили жизнь заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). Дело в том, что с января 2017 г. в действие вступили дополнения в Закон о микрофинансовых организациях, которые довольно значительно уменьшают долговой пресс на подобных заемщиков.



Согласно свежей норме закона отныне сумма долга по процентам может спокойно не превышать более 3-х тел займа. Скажем на конкретном примере, то если клиент взял взаймы у МФО 10000 руб., то он будет должен возвратить не более 40000 руб., где 10000 руб. - это главный долг, а 30000 - это максимум по начисленным процентам. И если тот же МФО вдруг станет говорить еще гражданину про пени и штрафы, то это уже незаконно, а законны только проценты по взятому займу, и то теперь в ограниченном количестве: - не более 3-х тел займа, как сказано выше.



Далее про просрочки при возврате займа взятого у МФО. В случае, если гражданин допускает просрочку в выплате займа, то ограничение по процентам составят 2-кратную сумму непогашенной части займа до момента частичного погашения заемщиком суммы займа или уплаты насчитанных процентов.



Как видим, теперь проценты по займу МФО не будут считать до космических высот как практиковалось раньше, то есть до 29.03.2016 г., когда ЦБ РФ было введено строгое ограничение на начисление по займам МФО процентов свыше 4-х кратного размера суммы займа. Теперь же начисление по займам процентов снижено до 3-кратного размера, что довольно существенно для многих наших людей.



В принципе, в настоящее время Центробанк РФ как только может борется с недобросовестными МФО и только по итогам 2016 г. он исключил из своего госреестра МФО более 1700 таких организаций, которые нарушали закон и несли только вред обществу. Этой же деятельностью - чистка рядов недобросовестных МФО ЦБ РФ обещает и заниматься и в этом, 2017 году и особый упор будет сделан на так называемых "полулегальных кредиторов".



К тому же следует напомнить, что уже в прошлом году ЦБ РФ произвел разделение МФО на микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании и те кого признали МКК до 29 марта прошлого года должны будут переименоваться в МКК до 29.03.2017 г. Так что термин "МФО" скоро должен будет уйти в небытие.



И конечно, не стоит забывать, что все нынешние МФО любой наш гражданин может проверить на их наличие в госреестре МФО ЦБ РФ и если там организация будет отсутствовать, то конечно, лучше с ней никогда не связываться: - себе будет дороже.

Посмотреть все официальные МФО РФ можно



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/587a261ddfb1a Федеральные СМИ России пишут, что с этого года наши власти упростили жизнь заемщиков микрофинансовых организаций (МФО). Дело в том, что с января 2017 г. в действие вступили дополнения в Закон о микрофинансовых организациях, которые довольно значительно уменьшают долговой пресс на подобных заемщиков.Согласно свежей норме закона отныне сумма долга по процентам может спокойно не превышать более 3-х тел займа. Скажем на конкретном примере, то если клиент взял взаймы у МФО 10000 руб., то он будет должен возвратить не более 40000 руб., где 10000 руб. - это главный долг, а 30000 - это максимум по начисленным процентам. И если тот же МФО вдруг станет говорить еще гражданину про пени и штрафы, то это уже незаконно, а законны только проценты по взятому займу, и то теперь в ограниченном количестве: - не более 3-х тел займа, как сказано выше.Далее про просрочки при возврате займа взятого у МФО. В случае, если гражданин допускает просрочку в выплате займа, то ограничение по процентам составят 2-кратную сумму непогашенной части займа до момента частичного погашения заемщиком суммы займа или уплаты насчитанных процентов.Как видим, теперь проценты по займу МФО не будут считать до космических высот как практиковалось раньше, то есть до 29.03.2016 г., когда ЦБ РФ было введено строгое ограничение на начисление по займам МФО процентов свыше 4-х кратного размера суммы займа. Теперь же начисление по займам процентов снижено до 3-кратного размера, что довольно существенно для многих наших людей.В принципе, в настоящее время Центробанк РФ как только может борется с недобросовестными МФО и только по итогам 2016 г. он исключил из своего госреестра МФО более 1700 таких организаций, которые нарушали закон и несли только вред обществу. Этой же деятельностью - чистка рядов недобросовестных МФО ЦБ РФ обещает и заниматься и в этом, 2017 году и особый упор будет сделан на так называемых "полулегальных кредиторов".К тому же следует напомнить, что уже в прошлом году ЦБ РФ произвел разделение МФО на микрофинансовые (МФК) и микрокредитные (МКК) компании и те кого признали МКК до 29 марта прошлого года должны будут переименоваться в МКК до 29.03.2017 г. Так что термин "МФО" скоро должен будет уйти в небытие.И конечно, не стоит забывать, что все нынешние МФО любой наш гражданин может проверить на их наличие в госреестре МФО ЦБ РФ и если там организация будет отсутствовать, то конечно, лучше с ней никогда не связываться: - себе будет дороже.Посмотреть все официальные МФО РФ можно здесь Специально для mmgp.ru

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