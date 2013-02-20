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Финтех стартап из Израиля Transmit Security привлек $40.000.000

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Финтех стартап из Израиля Transmit Security привлек $40.000.000

Финансово технологический стартап из Израиля Transmit Security привлек инвестиции в размере $40.000.000.

Израильский финтех стартап Transmit Security разработал платформу, которая использует для удостоверения личности пользователей их биометрические данные. Стартап привлек инвестиции в плане самофинансирования, т.е. инвесторами в этом раунде выступили основатели стартапа.

Финтех стартап-компания Transmit Security была основана в Тель-Авиве в 2014 году и финансируется за счет ее основателей - Микки Будэема (Mickey Boodaei) и Ракеша Лункара (Rakesh K. Loonkar), которые ранее возглавляли израильскую финансово технологический стартап работающий в сфере банковской безопасности Trusteer, поглощенный компанией IBM за $1.000.000.000 в 2013 году.

Технология стартапа позволяет финансовым организациям проводить идентификацию клиентов с помощью их биометрических и поведенческих данных. Как утверждают в компании, при помощи использования биометрической идентификации, включая сканирование лица и сетчатки глаза, клиентам в будущем не понадобиться вводить пароли.

В прошлом году стартап стал призером конкурса финтех-стартапов FT Future of Fintech Awards.

Специально для mmgp.ru.

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