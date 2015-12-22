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Впервые стали известны финансовые показатели SPACEX Илона Маска

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Впервые стали известны финансовые показатели SPACEX Илона Маска


Издание The Wall Street Journal опубликовало финансовые данные компании SpaceX Илона Маска, полученные от собственных источников. По информации издания, максимальный доход организации был зафиксирован в 2014 году и составил порядка миллиарда долларов.

Согласно представленной информации, в 2013 году космическая компания выручила $680 миллионов, в 2014 — миллиард, однако после этого доходы несколько упали – до $945 миллионов в 2015-ом. WSJ связывает такое положение дел с громкой аварией ракеты Falcon 9, которая должна была отвести груз на МКС. После неудачи SpaceX приостановила полеты и в итоге совершила только шесть запусков за тот год вместо запланированных двенадцати.

При этом до 2014 года включительно компания всегда фиксировала операционную прибыль, однако в 2015-ом имел место быть операционный убыток в $260 миллионов.



В прошлом году же SpaceX рассчитывала на выручку в размере $1,8 миллиарда, причем $775 миллионов из них должны были быть получены от одного заказчика – NASA, еще $115 миллионов — от Министерства обороны США. Операционная прибыль должна была составить около $55 миллионов. Фактические финансовые результаты за 2016 год пока остаются неизвестными, тем не менее недавно компания убрала со своего сайта заявление о том, что является прибыльной. Также известно, что SpaceX не выполнила свой годовой план по запускам ракет.

В 2017 году планируется 27 запусков, при том, что ранее из годовое количество никогда не превышало восьми. В 2019 году компания намерена поднять планку уже до 52 запусков — по одному в неделю.

WSJ отмечает, что для уменьшения расходов SpaceX самостоятельно производит большую часть запчастей для ракет. Это позволяет компании удерживать стоимость запуска на уровне $60 миллионов, что примерно вдвое меньше, чем у конкурирующей Boeing-Lockheed.

Напомним, что в 2016 году SpaceX представил план колонизации Марса и систему межпланетных перелетов, которая должна быть запущенна уже в 2024 году

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