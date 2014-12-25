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Ежедневные экспрессы с хорошим коэффициентом

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Старый Сегодня, 16:18
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 03.06.2016
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Ежедневные экспрессы с хорошим коэффициентом
1. Футбол / АНГЛИЯ: Премьер-лига

Вест Хэм - Кристал Пэлас | Ф2 (0) | коэф 2.14
Сандерленд - Сток Сити | Ф1 (0) | коэф 2.45

Итоговый коэффициент экспресса 5.243


2. Футбол / АНГЛИЯ: Премьер-лига

Бернли - Саутгемптон | Ф1 (0) коэф 2.69
Лестер - Челси | 1x | коэф 2

Итоговый коэффициент экспресса 5.38


3. Футбол / ФРАНЦИЯ: Первая лига

Ренн - ПСЖ | 1x | коэф 2.55
Тулуза - Нант | П1 | коэф 2.15


Итоговый коэффициент 5.406


4. Футбол / ФРАНЦИЯ: Первая лига

Анже - Бордо | Ф1 (0) | коэф 2
Лорьян - Генгам | Ф2 (0) коэф 2.35

Итоговый коэффициент 4.7
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