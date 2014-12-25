Ежедневные экспрессы с хорошим коэффициентом

1. Футбол / АНГЛИЯ: Премьер-лига
Вест Хэм - Кристал Пэлас | Ф2 (0) | коэф 2.14
Сандерленд - Сток Сити | Ф1 (0) | коэф 2.45
Итоговый коэффициент экспресса 5.243
2. Футбол / АНГЛИЯ: Премьер-лига
Бернли - Саутгемптон | Ф1 (0) коэф 2.69
Лестер - Челси | 1x | коэф 2
Итоговый коэффициент экспресса 5.38
3. Футбол / ФРАНЦИЯ: Первая лига
Ренн - ПСЖ | 1x | коэф 2.55
Тулуза - Нант | П1 | коэф 2.15
Итоговый коэффициент 5.406
4. Футбол / ФРАНЦИЯ: Первая лига
Анже - Бордо | Ф1 (0) | коэф 2
Лорьян - Генгам | Ф2 (0) коэф 2.35
Итоговый коэффициент 4.7