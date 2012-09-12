Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 398,089 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как выглядит Украина на карте мира по упорству предпринимателей (инфографика)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Уважаемый гость, Новогодняя поздравительная эстафета уже стартовала, успей поздравить форумчан с наступающими праздниками подробнее...
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:12
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,582
Благодарностей: 6,133
КП: 0.211

награды Волшебный горшочек 
Как выглядит Украина на карте мира по упорству предпринимателей (инфографика)
Как выглядит Украина на карте мира по упорству предпринимателей (инфографика)



Многие начинающие предприниматели планируют основать свой бизнес в США, однако эксперты не рекомендуют с этим спешить. Согласно данным исследования консалтинговой компании Expert Market, Соединенные Штаты оказались в числе стран, в которых сложнее всего стартовать. Куда проще это сделать, например, в Канаде, где новых бизнесов намного меньше.



Аналитики компании сопоставили количество новых бизнесов за 2016 год в 130 странах с уровнем суровости бизнес-среды в каждой из них и составили топ-15 стран с самыми упорными предпринимателями, а также топ-15 стран упущенных возможностей, где Украина вошла в первую шестерку. И если верить инфографике, особо упорными украинских бизнесменов не назовешь.

По шкале от 1 до 130 Украина набрала 19 баллов по сложности бизнес-старта, то есть в Expert Market считают, что основать у нас бизнес сравнительно легко. Между тем, в рейтинге Doing Business за прошлый год, который замеряет условия для ведения бизнеса в стране, Украина — на 83 месте.

По материалам ain.ua
__________________
На правах рекламы: Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты!

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|Лучшие инвест идеи на 2017 год|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!!RCB-5000%-HyipClub.Club
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Наиболее популярные продукты из поиска "Гугл" на безумной карте мира Sprout Новости технологий и интернета 0 29.11.2016 11:51
В Киеве открылся первый украинский бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 31 25.10.2016 00:28
Индекс инфляции (Украина): Инфографика Juliabest Новости в мире финансов и инвестиций 6 14.12.2015 22:21
Украина получает все меньше валюты от трудовых мигрантов (инфографика) Sunrize7 Новости в мире финансов и инвестиций 1 01.10.2015 21:03

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар pozitiv
adv.jclicker.com - кликовый спон
От pozitiv в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией перекрыли подъезды к пунктам пропуск
От investHYIPmonitor в разделе «Политика и экономика»
Аватар JASumy
Украинские брокеры провели первые торги валютными контрактами
От JASumy в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар -amazonka-
Рекордно упала цена на акции Twitter
От -amazonka- в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар rocafella
Gangstaprofit - gangstaprofit.com
От rocafella в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
О поиске инвестиций
От Надежда_П в разделе «Инвестирование для начинающих»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube