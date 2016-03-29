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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 16:08
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Сегодня, 15:43
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#1
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,113
Благодарностей: 417
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HOUR BIT CLUB LTD - hourbitclub.com
Я не админ и админа не знаю!
Старт проекта 14.01.2017
Легенда(google перевод):
Цитата:
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Час Bit Club представляет собой новый модельный ряд cloudmining услуг принес вам команды cryptomining experts.Our команда была связана с cryptocurrencies с момента создания Bitcoin и имеет более чем 4-летний опыт работы в области горного дела cryptocurrencies.
Наша цель состоит в том, чтобы сделать добыча доступной для всех пользователей, независимо от возраста, места жительства, инвестиций, технического носиком или опыта. Мы хотим дать нашим клиентам возможность попробовать добычу криптовалюта и заработать Bitcoin в качестве награды. В более крупном масштабе, мы надеемся внести свой вклад в развитие горнодобывающих услуг и в дальнейшем к разработке, созданию и принятию Bitcoin как в валюте, так и в качестве экономической системы.
Тарифные планы:
Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 5% от суммы депозита
До 1% Ежечасно на весь срок службы
План Сумма, потраченная (Ƀ) Ежечасно Прибыль (%)
План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.50000000 0,30
План 2 Ƀ0.50100000 - Ƀ1.50000000 0,33
План 3 Ƀ1.50100000 - Ƀ3.00000000 0,39
План 4 Ƀ3.00100000 - Ƀ5.00000000 0,45
План 5 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 0,55
План 6 Ƀ10.00100000 - Ƀ20.00000000 0,70
План 7 Ƀ20.00100000 - Ƀ50.00000000 0,85
План 8 Ƀ50.00100000 - Ƀ5000.00000000 1,00
VIP план: 6000% через 4 дня + депозит обратно
План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)
План 1 Ƀ15.00000000 - Ƀ5000.00000000 6000,00
Club Plan : 8000% After 35 Days + Deposit Back
Plan Amount Spent (Ƀ) Profit (%)
Plan 1 Ƀ0.05000000 - Ƀ5000.00000000 8000.00
Мин.депозит:0.01BTC
Мин.вывод:0.0001BTC
Платежная система:Bitcoin,Perfect Money,Payeer
Pеферальная программа:5%-2%-1%-1%-1%
Тип выплат:инстант
Нет комиссии на вывод
SSL : GeoTrust EV SSL CA - G4
Hoster : KODDOS Ronald Linco
Registrar : ENOM, INC.
Nameservers :
NS1.HOURBITCLUB.COM (31.220.0.129)
NS2.HOURBITCLUB.COM (31.220.0.130)
Ознакомиться с проектом
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Моя реферальная ссылка: https://hourbitclub.com/?ref=david
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTCHash
b93fb4e620988d7ab64044e1da76c18b4fc9db875222f370a1 0a31b664c4ec0e
Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 15:48.
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Сегодня, 16:02
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#2
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Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 29.03.2016
Сообщений: 1,423
Благодарностей: 2,207
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Re: HOUR BIT CLUB LTD - hourbitclub.com
Как-то быстро он снова в бой пошёл.
Последний раз редактировалось Gunther; Сегодня в 16:08.
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Сегодня, 16:08
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