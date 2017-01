davidd Специалист

HOUR BIT CLUB LTD - hourbitclub.com Я не админ и админа не знаю!

Старт проекта 14.01.2017



HOUR BIT CLUB LTD



Цитата: Час Bit Club представляет собой новый модельный ряд cloudmining услуг принес вам команды cryptomining experts.Our команда была связана с cryptocurrencies с момента создания Bitcoin и имеет более чем 4-летний опыт работы в области горного дела cryptocurrencies.



Наша цель состоит в том, чтобы сделать добыча доступной для всех пользователей, независимо от возраста, места жительства, инвестиций, технического носиком или опыта. Мы хотим дать нашим клиентам возможность попробовать добычу криптовалюта и заработать Bitcoin в качестве награды. В более крупном масштабе, мы надеемся внести свой вклад в развитие горнодобывающих услуг и в дальнейшем к разработке, созданию и принятию Bitcoin как в валюте, так и в качестве экономической системы. Тарифные планы:







До 1% Ежечасно на весь срок службы

План Сумма, потраченная (Ƀ) Ежечасно Прибыль (%)

План 1 Ƀ0.01000000 - Ƀ0.50000000 0,30

План 2 Ƀ0.50100000 - Ƀ1.50000000 0,33

План 3 Ƀ1.50100000 - Ƀ3.00000000 0,39

План 4 Ƀ3.00100000 - Ƀ5.00000000 0,45

План 5 Ƀ5.00100000 - Ƀ10.00000000 0,55

План 6 Ƀ10.00100000 - Ƀ20.00000000 0,70

План 7 Ƀ20.00100000 - Ƀ50.00000000 0,85

План 8 Ƀ50.00100000 - Ƀ5000.00000000 1,00







VIP план: 6000% через 4 дня + депозит обратно

План Сумма, потраченная (Ƀ) Прибыль (%)

План 1 Ƀ15.00000000 - Ƀ5000.00000000 6000,00



Club Plan : 8000% After 35 Days + Deposit Back

Plan Amount Spent (Ƀ) Profit (%)

Plan 1 Ƀ0.05000000 - Ƀ5000.00000000 8000.00



Мин.депозит:0.01BTC

Мин.вывод:0.0001BTC

Платежная система:Bitcoin,Perfect Money,Payeer

Pеферальная программа:5%-2%-1%-1%-1%

Тип выплат:инстант

Нет комиссии на вывод



SSL : GeoTrust EV SSL CA - G4

Hoster : KODDOS Ronald Linco

Registrar : ENOM, INC.



Nameservers :

NS1.HOURBITCLUB.COM (31.220.0.129)

NS2.HOURBITCLUB.COM (31.220.0.130)









Ознакомиться с проектом



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 5% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://hourbitclub.com/?ref=david

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.

Мой вклад:0.1BTCHash

b93fb4e620988d7ab64044e1da76c18b4fc9db875222f370a1 0a31b664c4ec0e Легенда(google перевод): Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 15:48 .