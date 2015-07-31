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СК и Прокуратуре РФ требуется 27 млрд рублей на приобретение жилья своим сотрудникам

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СК и Прокуратуре РФ требуется 27 млрд рублей на приобретение жилья своим сотрудникам


Генеральный Прокурор России Юрий Чайка, совместно с главой Следственного Комитета Александром Бастрыкиным, направили в адрес Президента Российской Федерации Владимира Путина письмо, в котором говорится о просьбе выделить из федерального бюджета 27 млрд рублей на строительство жилой недвижимости для своих сотрудников.

Как заявили представительства ведомств, полученные из казны деньги, будут направлены на социальные выплаты для приобретения квартир, или на строительство домов для тех сотрудников, что стоят в очереди на жильё. Как стало известно, все последние годы, деньги, что получали структуры из бюджета, тратились на приобретение служебного жилья. Которое, при увольнении сотрудники СК и Генеральной Прокуратуры обязаны освобождать.

Как выяснили журналисты издания "Коммерсант", только Генеральной Прокуратуре требуется 19 млрд рублей, чтобы обеспечить почти 3700 своих сотрудников постоянным жильём. Как посчитали финансисты из Генеральной Прокуратуры России, на каждую семью из трёх человек, на приобретение жилья, или на постройку нового дома, требуется, в среднем, 5 млн рублей.

В Следственном Комитете России аппетиты куда скромнее. И хотя там количество сотрудников нуждающихся в постоянном жилье примерно столько же, сколько и в Генеральной Прокуратуре, а именно 3,8 тыс человек, но на жильё ведомство запрашивает у федерального бюджета всего лишь 7,6 млрд рублей. Оказывается дело в том, что в финансовом отделе Следственного Комитета в расчёт брали не семью из трёх человек, а непосредственно самого сотрудника, нуждающегося в жилье.

Следственный Комитет и Генеральная Прокуратура России указывают на то, что единовременные денежные выплаты на приобретение постоянного жилья практикует Министерство Внутренних Дел. И для того чтобы подобная практика могла применяться и в других силовых ведомствах, нужно всего лишь изменить несколько строчек в соответствующем законе.

Министерство финансов, а так же Министерство строительства уже прокомментировали информацию о письме в адрес президента. Как указывают неназванные источники, в министерствах не возражают против изменения законодательства, которое позволит проводить социальные выплаты на приобретение жилья сотрудникам СК и Генеральной Прокуратуры России.

Ранее стало известно, что Генеральная Прокуратура России, за два года, с 2014 по 2016, потратила 870 млн рублей на приобретение 290 служебных квартир. Следственный Комитет о такой статье расходов информацию журналистам предоставить отказался.

Whore65

специально для mmgp.ru
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