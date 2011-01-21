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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Сегодня, 16:08
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Сегодня, 15:30
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#1
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Специалист
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 1,959
Благодарностей: 894
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Invest2017 - invest2017.biz
Описание:
Я не админ и не владелец данного проекта!
Старт проекта: 13.01.2017
Языки: RU
Invest2017
Цитата:
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Invest2017.biz - это инвестиционный проект, который активно занимается инвестициями с начала 2016 года и имеет успех к на рынке микрофинансирования.
C января этого года, Invest2017 предоставляет свой высокодоходный инвестиционный план онлайн - пользователям. Ещё в недалёком прошлом только корпоративные клиенты с большими активами имели возможность получать сверхприбыли, но теперь и у каждого частного инвестора получились равные шансы на получение стабильной прибыли при работе с проектом.
Благодаря развитию информационных технологий каждый частный инвестор может эффективно и безопасно разместить свои средства в проекте Invest2017.biz Микрофинансирование - одна из самых быстрорастущих сфер инвестирования. Мы же позволяем каждому воспользоваться этой возможностью уже сегодня. Если Вы в поиске стабильного и долгосрочного проекта, где Вы сможете иметь стабильный доход, то наш проект именно то, что Вам нужно!
Мы предлагаем Вам лучший сервис, который позволит Вам иметь долгосрочный доход. Мы потратили много времени на изучение инвестиционного рынка, чтобы предложить условия сотрудничества, которые выгодно отличаются и являются наиболее привлекательными. Наша команда состоит из профессионалов, чьи навыки были сформированы после долгих лет изучения микрофинансового анализа и практического применения знаний на валютном рынке. В 2017 году мы сформировали предложение для наших постоянных клиентов и новых партнёров.
Invest2017.biz позволит Вам заработать 29% - 38% - 49% чистой прибыли всего за 3 дня в зависимости от выбранного тарифа! Также мы платим 7% от каждого вклада Ваших партнеров!
В нашем проекте используется самые популярные платежные системы PAYEER, Perfect Money, QIWI. Проект является доступным для всех, кто хочет заработать в интернете, потому что минимальный депозит составляет всего 100 рублей.
Выбирать из тысяч акций и сотен инвестиционных фондов трудно и рискованно.
У нас есть предложение, которое сделает Ваш инвестиционный выбор простым, а самое главное - БЕЗОПАСНЫМ и ВЫГОДНЫМ!
По итогу, все довольны. Благодаря инвестициям в проект - мы расширяем свое влияние на рынке микрокредитования, а инвесторы зарабатывают хорошие проценты.
Мы сосредоточены на долгосрочное развитие и наша стратегия постоянно совершенствуется. Мы приглашаем каждого из Вас контролировать нашу деятельность в качестве нашего инвестора. Присоединяйтесь!
Тарифный план:
29% за 3 дня, вклад от 100 до 1 000 RUB, 43% каждые 24 часа
38% за 3дня, вклад от 1 000 до 5 000 RUB, 46% каждые 24 часа
47% за 3 дня, вклад от 5 000 до 50 000 RUB, 49% каждые 24
Подробности и особенности проекта:
-Платежные системы:
-Мой вклад:
Payeer, PerfectMoney, QIWI
-Минимальный вклад:
100р.
-Партнерская программа:
- 7%
-Выплаты:
Инстант
-Скрипт:
Самопис
-SSL:
COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
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Цитата:
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The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U13905654. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 11:48 14.01.17. Batch: 160220129.
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
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Сегодня, 15:45
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#2
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Мастер
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,603
Благодарностей: 1,409
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Re: Invest2017 - invest2017.biz
Смотрю такой план в ВК сейчас самый ходовой.Что там Владимир по админу?Известен?
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Сегодня, 15:47
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#3
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Специалист
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.03.2016
Сообщений: 1,959
Благодарностей: 894
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Re: Invest2017 - invest2017.biz
Цитата:
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Сообщение от maxsus
Смотрю такой план в ВК сейчас самый ходовой.Что там Владимир по админу?Известен?
В ЛС написал
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Сегодня, 15:52
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#4
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Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 20.09.2015
Сообщений: 2,133
Благодарностей: 1,221
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Re: Invest2017 - invest2017.biz
Деп:
Дата операции: 14 Янв 2017 14:51
ID операции: 288275584
Тип операции: перевод
Магазин: invest2017.biz
Статус: выполнен
Сумма списания: 10.42 $
Сумма получения: 600.00 p
Курс конвертации: 57.5889
Номер счета в магазине: 446
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Сегодня, 16:02
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#5
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Интересующийся
Имя: rich-man
Пол: Мужской
Адрес: SPb
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.06.2016
Сообщений: 75
Благодарностей: 6
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Re: Invest2017 - invest2017.biz
✅ INVEST 2017 ✅ Платит ➕ Последняя выплата: 520 RUB
Вложено в проект: 1 000 RUB
Всего получено: 520 RUB
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Сегодня, 16:08
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