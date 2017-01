fora4ka Специалист

Invest2017 - invest2017.biz Я не админ и не владелец данного проекта!



Старт проекта: 13.01.2017



Языки: RU





Invest2017







Описание:



Цитата: Invest2017.biz - это инвестиционный проект, который активно занимается инвестициями с начала 2016 года и имеет успех к на рынке микрофинансирования.



C января этого года, Invest2017 предоставляет свой высокодоходный инвестиционный план онлайн - пользователям. Ещё в недалёком прошлом только корпоративные клиенты с большими активами имели возможность получать сверхприбыли, но теперь и у каждого частного инвестора получились равные шансы на получение стабильной прибыли при работе с проектом.



Благодаря развитию информационных технологий каждый частный инвестор может эффективно и безопасно разместить свои средства в проекте Invest2017.biz Микрофинансирование - одна из самых быстрорастущих сфер инвестирования. Мы же позволяем каждому воспользоваться этой возможностью уже сегодня. Если Вы в поиске стабильного и долгосрочного проекта, где Вы сможете иметь стабильный доход, то наш проект именно то, что Вам нужно!



Мы предлагаем Вам лучший сервис, который позволит Вам иметь долгосрочный доход. Мы потратили много времени на изучение инвестиционного рынка, чтобы предложить условия сотрудничества, которые выгодно отличаются и являются наиболее привлекательными. Наша команда состоит из профессионалов, чьи навыки были сформированы после долгих лет изучения микрофинансового анализа и практического применения знаний на валютном рынке. В 2017 году мы сформировали предложение для наших постоянных клиентов и новых партнёров.



Invest2017.biz позволит Вам заработать 29% - 38% - 49% чистой прибыли всего за 3 дня в зависимости от выбранного тарифа! Также мы платим 7% от каждого вклада Ваших партнеров!



В нашем проекте используется самые популярные платежные системы PAYEER, Perfect Money, QIWI. Проект является доступным для всех, кто хочет заработать в интернете, потому что минимальный депозит составляет всего 100 рублей.



Выбирать из тысяч акций и сотен инвестиционных фондов трудно и рискованно.



У нас есть предложение, которое сделает Ваш инвестиционный выбор простым, а самое главное - БЕЗОПАСНЫМ и ВЫГОДНЫМ!



По итогу, все довольны. Благодаря инвестициям в проект - мы расширяем свое влияние на рынке микрокредитования, а инвесторы зарабатывают хорошие проценты.



Мы сосредоточены на долгосрочное развитие и наша стратегия постоянно совершенствуется. Мы приглашаем каждого из Вас контролировать нашу деятельность в качестве нашего инвестора. Присоединяйтесь! Тарифный план:









29% за 3 дня, вклад от 100 до 1 000 RUB, 43% каждые 24 часа

38% за 3дня, вклад от 1 000 до 5 000 RUB, 46% каждые 24 часа

47% за 3 дня, вклад от 5 000 до 50 000 RUB, 49% каждые 24





Подробности и особенности проекта:



-Платежные системы: Payeer, PerfectMoney, QIWI



-Минимальный вклад: 100р.



-Партнерская программа: - 7%



-Выплаты: Инстант



-Скрипт: Самопис



-SSL: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA









-Мой вклад:

Цитата: The amount of 50 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U726....->U13905654. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 11:48 14.01.17. Batch: 160220129. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

