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США выпустит 100-долларовую золотую монету с профилем афроамериканки

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Старый Сегодня, 15:25
#1
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Аватар OPLOTT
 
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США выпустит 100-долларовую золотую монету с профилем афроамериканки
Сообщается, что американский монетный двор и также казначейство этой страны договорились о выпуске золотой монеты достоинством в 100 долларов США.




Чем удивительная эта золотая монета, так это тем, что на ней в первый раз будет размещен профиль афроамериканки. Чернокожая женщина будет изображать собой американскую классическую статую Свободы и обрамлении короны из звезд на голове. На совместной пресс-конференции, которая состоялась в связи с этим событием представители монетного двора и казначейства США заявили, что выпуск этой 100-долларовой монеты посвящен 225-летию начала чеканки монет в Соединенных Штатах Америки.

Как следует из описания монеты, в левой части от лица представленной темнокожей женщины размещена дата учреждения монетного двора Америки "1792", далее верхней части написано по-английски "Свобода" (Liberty), в правой части лицевой стороны монеты стоит год её выпуска "2017", а внизу добавлена фраза - "Мы верим в Бога" (In God We Trust). На реверсе монеты будет отчеканен символ страны - белоголовый орлан в полете.

Пресс-релиз казначейства США сообщает, что в апреле этого года тираж этих монет поступит в продажу и конечно, его с большим нетерпением уже ждёт большинство коллекционеров из многих стран мира. В дальнейшем планируется выпустить серию похожих монет, на которых статуя Свободы будет изображена в образе американской индианки, латиноамериканки и представительницы Азии.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/587a08a4e9ce0
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 15:33.
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