moskva Топ Мастер

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,576 Благодарностей: 6,133 КП: 0.211

награды

Почем жилье: что будет с ценами на аренду квартир в 2017-м В Украине рынок недвижимости за последние несколько лет “просел” до рекордных показателей. Цены на аренду недвижимости в этом году значительно не изменятся, предполагают эксперты. В среднем цены могут вырасти на 10%, при условии экономического роста. Однако, если инфляция окажется выше прогнозируемой, снять недорогую квартиру будет сложнее.



Почем квартира



В Киеве однокомнатную квартиру можно арендовать за 4500-5000 гривен в месяц. При этом квартиранту придется сразу заплатить за первый и последний месяц аренды – то есть 9000-10 000 гривен. Помимо этого, если недвижимость помог найти риелтор, еще 50% от стоимости месячной аренды придется заплатить за его услуги. Примерно такие же цены, отмечает риелтор Максим Бабуряк, были и в прошлом году. В отопительный сезон, поясняет эксперт, цены на аренду не пересматривают.



Квартиру на окраине города, без ремонта и со старой мебелью можно арендовать за 3000 гривен в месяц. “Чаще всего сейчас хотят квартиры возле метро, с небольшой отапливаемой площадью. Тут акцент именно на слово “отапливаемой”. Тарифы сейчас высокие, будут расти и дальше. Поэтому важно для квартирантов, чтобы суммы в платежках не были слишком высокими. Иногда коммуналка может доходить до 50% от стоимости аренды. То есть это важно, какой метраж у квартиры”, – рассказывает Максим Бабуряк.



Киевский риелтор, который специализируется на аренде элитного жилья, Евгений отмечает: рынок дорогой недвижимости меньше реагирует на колебания рынка. Практически всегда цены на элитное жилье закреплены в долларах. Квартиру в центре с хорошим ремонтом и метражом более 100 квадратных метров можно снять за две-три тысячи долларов.



“Есть квартиры и за восемь тысяч долларов. Всегда есть состоятельные украинцы, которые не планируют вкладывать средства в покупку квартиры. Некоторые хотят себе квартиру уровнем не ниже той, которую можно снять за восемь тысяч долларов. Кто-то только задумывается о покупке дорогой недвижимости, кто-то откладывает средства или пережидает, что будет на рынке, ищет варианты. Одним словом спрос есть”, – рассказывает Евгений.



Столичный рынок жилья располагает вариантами как для украинцев со средним достатком, так и для зажиточных квартирантов. Последним, отмечают эксперты, отдельно платить за коммунальные услуги не стоит – их покрывает стоимость самой аренды.



“Часто сейчас с квартирами предлагают и бесплатных домохозяек, которые будут приходить несколько раз в неделю и убирать. Если квартира, например, пятикомнатная – это бывает очень кстати. Если квартира стоит больше трех тысяч долларов в месяц, можно требовать от собственника дополнительных “плюшек”, – отмечает риелтор.



Что будет с ценами



“Я не думаю, что в этом году будут существенные изменения в стоимости аренды. Сейчас между квартирантами и владельцами квартир сложились на рынке в основном доверительные отношения. Конечно, в отопительный сезон практически никто стоимость аренды не повышает. Здесь важно, что в сегменте дешевого жилья квартиранты сами оплачивают коммуналку”, – рассказывает Максим Бабуряк.



Рынок недвижимости – главный маркер состояния экономики в стране. Если зарплаты и количество рабочих мест будет расти, вместе с этим подорожают и квартиры. “Здесь зависит от спроса и предложения. Если покупательная способность у украинцев останется не настолько высокой, то и владельцы квартир не смогут повышать цены. Учитывая, что все-таки нам обещают рост экономики, можно предположить, что в среднем по году цены и могут вырасти процентов на десять”, – предполагает риелтор.



Традиционный скачок цен ожидается в конце лета – из-за студентов и временных рабочих вырастет спрос, найти квартиру будет сложнее, и цены поползут вверх. При этом, как говорит Максим Бабуряк, если инфляция будет выше запланированного показателя (согласно бюджету страны – 8,1%), цены могут расти быстрее.



В то же время цены на элитное жилье будут расти вместе с курсом доллара в Украине. “Там цены закреплены в долларах. И если, например, доллар подорожает в Украине, пропорционально вырастет и стоимость аренды такой недвижимости”, – рассказывает риелтор Евгений.



По материалам Сегодня

Надоело сливать на Форексе? Инвестируй в реальные проекты! На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|Лучшие инвест идеи на 2017 год|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!!RCB-5000%-HyipClub.Club __________________