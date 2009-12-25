Pantera Capital открывает новый инвестиционный фонд с капиталом в 25 миллионов доллар

Генеральный директор компании Pantera Capital Дэн Морхед не слишком обеспокоен недавним снижением стоимости биткойна. Для Pantera фокусирование на биткойне и цифровых валютах остается неизменным, и они даже объявили об открытии новый фонда с 25-миллионным капиталом, который будет использоваться для развития биткойн-стартапов и платформ.
Pantera Capital не впервые инвестирует в Биткойн: в 2013 году был создан фонд в поддержку Xapo и Bitstamp. Нынешний фонд инвестирует в биткойн-ориентированный браузер Brave и приложение-кошелек Abra.
Дэн Морхед говорит:
“Национальные валюты обесцениваются и вызывают ряд проблем, которые заставляют все большее количество людей обращать свой взор в сторону альтернативных инвестиционных возможностей”.
Источник: Bitcoinist