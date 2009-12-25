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Pantera Capital открывает новый инвестиционный фонд с капиталом в 25 миллионов доллар

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Инвестирую в: Фондовый рынок
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награды Волшебный горшочек 
Pantera Capital открывает новый инвестиционный фонд с капиталом в 25 миллионов доллар

Генеральный директор компании Pantera Capital Дэн Морхед не слишком обеспокоен недавним снижением стоимости биткойна. Для Pantera фокусирование на биткойне и цифровых валютах остается неизменным, и они даже объявили об открытии новый фонда с 25-миллионным капиталом, который будет использоваться для развития биткойн-стартапов и платформ.

Pantera Capital не впервые инвестирует в Биткойн: в 2013 году был создан фонд в поддержку Xapo и Bitstamp. Нынешний фонд инвестирует в биткойн-ориентированный браузер Brave и приложение-кошелек Abra.

Дэн Морхед говорит:

“Национальные валюты обесцениваются и вызывают ряд проблем, которые заставляют все большее количество людей обращать свой взор в сторону альтернативных инвестиционных возможностей”.

Источник: Bitcoinist
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биткоин перспективы, стартапы
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