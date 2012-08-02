Россия: Силуанов назвал условия для снижения налогов

Минфин Рф заинтересован в снижении налоговой ставки на бизнес. Это идею можно реализовать в течении трех лет, снизив уровень госрасходов.
Кроме того, потребуется уменьшить долю теневой экономики
. Именно она мешает опустить налоги на требуемый уровень.
Главная цель государства — уменьшить количество денег, которые переходят из легального сектора в нелегальное производство. В перспективе, борьба с теневой экономикой позволит:
- Развивать средний и малый бизнес, создать средний класс
- Увеличить приток налогов в казну
- Бороться с коррупцией и противодействовать ей
- Уменьшить налоги для бизнеса
В случае успеха, "дырка" в экономике, образованная из-за снижения налогов, будет закрыта с помощью бизнеса и предпринимателей, вышедших из тени.
Специально для mmgp.ru