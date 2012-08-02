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Россия: Силуанов назвал условия для снижения налогов

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Старый Сегодня, 14:57
#1
Интересующийся
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 15
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Россия: Силуанов назвал условия для снижения налогов


Минфин Рф заинтересован в снижении налоговой ставки на бизнес. Это идею можно реализовать в течении трех лет, снизив уровень госрасходов.

Кроме того, потребуется уменьшить долю теневой экономики. Именно она мешает опустить налоги на требуемый уровень.

Главная цель государства — уменьшить количество денег, которые переходят из легального сектора в нелегальное производство. В перспективе, борьба с теневой экономикой позволит:
  1. Развивать средний и малый бизнес, создать средний класс
  2. Увеличить приток налогов в казну
  3. Бороться с коррупцией и противодействовать ей
  4. Уменьшить налоги для бизнеса


В случае успеха, "дырка" в экономике, образованная из-за снижения налогов, будет закрыта с помощью бизнеса и предпринимателей, вышедших из тени.

Специально для mmgp.ru
__________________
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Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 15:12.
Lonsdayl вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:08
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