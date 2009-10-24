Раскрутка коммерческого аккаута в Инстраграмм

Ну, мы тут говорили уже неоднократно о раскрутке различных ресурсов. Вот я и решил написать про раскрутку коммерческого Инстаграмм. Тут нужно учитывать несколько разнообразных аспектов. В том числе и раскрутку ссылками, лайками и так далее. Отдельно нужно помнить, что админы Инстаграмма могут блокировать аккаунты, при выявлении фактов накрутки и при размещении на страницах большого количества ссылок.
Скажу откровенно, пробовал крутить сам. Но выхлоп был низкий. Поэтому, обратился за помощью, которую и получил у ИнстаГуру
. Не буду писать тут отзывы, скажу просто. Выхлоп реально есть. Количество лайков, репостов и просмотров резко увеличилось. Да и выхлоп, в плане продаж, увеличился на 10 – 20 процентов.
Таким образом, при раскрутке Инстаграмм стоит учитывать особенности площадки. Но рисковать самому крутить, я бы не советовал. У меня первый аккаунт заблокировали.