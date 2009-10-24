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Раскрутка коммерческого аккаута в Инстраграмм

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Старый Сегодня, 14:46
#1
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Одесская область
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 11.10.2016
Сообщений: 1,332
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КП: 0.066
Раскрутка коммерческого аккаута в Инстраграмм
Ну, мы тут говорили уже неоднократно о раскрутке различных ресурсов. Вот я и решил написать про раскрутку коммерческого Инстаграмм. Тут нужно учитывать несколько разнообразных аспектов. В том числе и раскрутку ссылками, лайками и так далее. Отдельно нужно помнить, что админы Инстаграмма могут блокировать аккаунты, при выявлении фактов накрутки и при размещении на страницах большого количества ссылок.
Скажу откровенно, пробовал крутить сам. Но выхлоп был низкий. Поэтому, обратился за помощью, которую и получил у ИнстаГуру. Не буду писать тут отзывы, скажу просто. Выхлоп реально есть. Количество лайков, репостов и просмотров резко увеличилось. Да и выхлоп, в плане продаж, увеличился на 10 – 20 процентов.
Таким образом, при раскрутке Инстаграмм стоит учитывать особенности площадки. Но рисковать самому крутить, я бы не советовал. У меня первый аккаунт заблокировали.
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jurgan вне форума  
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