Google Chrome получил поддержку аудиокодека FLAC

Компания Google готовит к выходу браузер Chrome 56. Наиболее важным нововведением свежей версии стала поддержка аудиокодека FLAC непосредственно в браузере. Особенно полезно это будет для пользователей Mac, где FLAC не поддерживается стандартными инструментами системы. Примечательно, что поддержку этого кодека в Chrome пользователи просили с 2011 года, а в сентябре 2015 она появилась в Firefox 5.1. Другие продукты от Google также уже давно поддерживают FLAC, например, Android мог проигрывать файлы этого формата ещё в версии 3.1 Honeycomb через Play Music.
Клик по FLAC-файлу в обновлённом Chrome откроет плеер с минимальным набором функций - возможностью изменения громкости и контроля над воспроизведением. Несомненно, те, кто знаком с FLAC, уже давно могли использовать сторонние плееры, но такая опция будет полезной и в Chrome.
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