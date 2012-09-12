moskva Топ Мастер

Имя: Сергей Пол: Мужской Адрес: Планета земля Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 12.09.2012 Сообщений: 11,576 Благодарностей: 6,133 КП: 0.211

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Как продавать китайцам "лучшую жизнь" Надпись на товаре Made in China уже не удивляет и не отпугивает отечественных потребителей. Товары китайского производства стали для нас привычными на полках отечественных магазинов.



В нашем быту китайская одежда и обувь, мебель, посуда, игрушки, техника, даже китайские автомобили давно не являются экзотикой. Мы научились самостоятельно заказывать товары из Китая на китайских интернет-площадках.



Китай производит так много, что с успехом обеспечивает не только себя, но и весь мир. Именно поэтому бытует мнение, что в Китае уже есть все и наши производители не смогут предложить потребителям в КНР ничего нового.



Однако есть определенная категория украинских товаров, значительно превосходящая по качеству и ассортименту продукцию, производимую в Поднебесной — это здоровые и натуральные продукты питания.



Интерес к натуральным импортным продуктам в Китае с каждым годом увеличивается, а причиной всему — количество населения. В крупных городах появляются супермаркеты, в которых от 50% до 100% продуктов импортные.



Спрос на них продолжает расти, хоть цена в 3-4 раза превышает стоимость аналогичных продуктов китайского производства. Товары в таких магазинах преимущественно европейские. В лидерах также США, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея.



Ситуацию на потребительском рынке Китая и растущий спрос на импортные товары определяет быстро развивающийся средний класс. Проживая в стране, которая является признанным поставщиком многих товаров в масштабах всего мира, китайцы со средним и высоким уровнем доходов предпочитают покупать изделия и продукты питания зарубежного производства.



Лучше выглядеть, лучше питаться и иметь хорошее здоровье — ключевые потребительские желания китайцев. Одним словом, китайцы стремятся к высокому качеству жизни, которое было недоступно им еще несколько лет назад. В такой жизни появляются не только новые продукты, но и целые продуктовые категории.



С развитием социального и экономического статуса женщин в стране, индустрия красоты переживает бум: китайские девушки открывают для себя новые продукты, такие как средства защиты от солнца, сыворотки, а также переключаются на премиальные бренды, предлагающие продукты более высокого качества, чем местные.



Стремительно развивается сегмент премиального мороженого, которое ассоциируется у китайских потребителей с изысканностью и западным образом жизни.



К примеру, Häagen-Dazs — бренд мороженого, который в США можно купить в любом супермаркете, но для китайцев он стал символом шикарной жизни. При выходе на этот рынок Häagen-Dazs открыл сотни собственных бутиков по всей стране и повысил ценник вдвое по сравнению с США.



Пивная марка Miller тоже взяла курс на премиализацию со своими брендами Snow и Crystal. Интересно, что коммуникации Snow Brave строятся вокруг идеи успеха в карьере, имеющей огромную важность в современном Китае.



Китай меняется стремительно и амбициозно. В ведении бизнеса в Китае больше исключений, чем правил, но эта страна открывает широчайшие возможности.



Успейте поймать китайскую волну и помните, что главное — это действовать.



Украинскому бизнесу в этом океане потребителей тоже может и должно найтись место, если наши производители будут активными, а не станут ждать и наблюдать, как другие страны и производители завоевывают рынок КНР.



По материалам УБР

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